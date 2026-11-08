Meghan Markle'ın babası Thomas Markle çocuk istismarı suçundan tutuklandı

Meghan Markle'ın 82 yaşındaki babası Thomas Markle, ABD'nin Florida eyaletinde çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüleri bulundurmaktan tutuklandı.

FBI'ın arama emriyle Los Angeles'ta adına kayıtlı ve 2008'den beri kiraladığı, son ödemesi ise bu yıl ekim ayında yapılan Thomas Markle'a ait depolama birimlerinde arama yapıldı. Şüpheli içerikler barındıran yaklaşık 78 materyale el kondu.

FBI yetkilileri, içinde film negatifleri, slaytlar ve kitapların bulunduğu materyallerin çocuk cinsel istismarı içerikli olduğunu ileri sürdü. FBI tarafından mahkemeye sunulan yeminli ifadede, bazı görüntülerde Markle'ın çocuklarla birlikte yer alıyor olabileceği belirtildi.

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YAŞLI BAKIM MERKEZİNE GÖNDERİLDİ

Cuma günü Florida'daki bir yaşlı bakım merkezinde gözaltına alınan Markle, kelepçeli ve tekerlekli sandalyede ambulansla federal ajanlar eşliğinde götürüldü. Tutuklanmasının ardından mahkeme, Markle'ın elektronik gözetim altında tutulması koşuluyla yaşlı bakım merkezine dönmesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Markle'ın yargı sürecini anlayıp anlayamayacağının ve avukatına yardımcı olabilecek durumda olup olmadığının belirlenmesi için psikiyatrik değerlendirme yapılmasını istedi.

OĞLU ELE VERDİ

Geçtiğimiz ay, Filipinler polisi, Markle'ın ülkedeki eski evinden alındığı iddia edilen cihazları incelemek için bir arama emri aldı.

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Meghan Markle'ın üvey kardeşi Thomas Markle Jr., bilgisayarlar, telefonlar, sabit diskler ve eski video kasetleri de dahil olmak üzere dört kutu malzemeyi yetkililere teslim etti.

Thomas Markle, geçirdiği bir dizi felçten sonra geçen yıl Filipinler'e taşınmış ve mayıs ayına kadar Cebu'da yaşamıştı. Daha sonra bacağının ampute edilmesinin ardından yeniden yürümeyi öğrenmek için Florida'daki bir rehabilitasyon merkezine yerleşmişti.

"UMARIM ARTIK BENİ ANLAMIŞSINIZDIR"

Meghan Markle, daha önce yaptığı açıklamada, babasına yönelik Filipinler'deki iddialara "endişe verici ve rahatsız edici" diyerek tepki göstermişti. Sussex Düşesi, "Umarım artık anlaşılabilir ki, yıllar boyunca bazı medya yayınlarının çarpıtmasına rağmen, babamla aramdaki mesafe ve onun çocuklarımızla iletişim kurmasına izin vermeme tercihimin tek bir nedeni vardı: Onları korumak" demişti.

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Meghan Markle ve eşi Prens Harry'nin temsilcisi, çiftin Thomas Markle'ın FBI tarafından tutuklanmasıyla ilgili yorum yapmayacaklarını söyledi.