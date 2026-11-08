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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyarete katılmak üzere hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ'daki programı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Karabağ'a gitti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gittiği Azerbaycan'a Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir uğurladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da eşlik etti.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

        İki liderin görüşmede Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğini çeşitli yönleriyle değerlendirecekleri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri istişare edecekleri bildirildi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaşmıştı:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in davetine icabetle 8 Kasım 2026 tarihinde Karabağ'ı ziyaret edeceklerdir. Azerbaycan'ın Zafer Günü vesilesiyle gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev, ikili görüşme yapacak, Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin çeşitli veçhelerini bu çerçevede değerlendirecek, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmeleri de istişare edeceklerdir."

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Azerbaycan
        #haberler
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