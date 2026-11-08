Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
İki kentte peş peşe yürekleri yakan iki olay meydana geldi. Antalya'da kendisiyle aynı ismi taşıyan torunu Naime Tekin'in ölüm haberini alan Isparta'daki babaanne Naime Tekin de aynı gün hayatını kaybetti
Giriş: 08 Kasım 2026 - 12:26 Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesindeki torunu Naime Tekin'in (36) ölüm haberini alan Isparta'daki babaanne Naime Tekin (87) de aynı gün hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Serik'in Kırbaş Mahallesi'ndeki evli ve 1 çocuk annesi Naime Tekin, yaklaşık 1 yıldır kanser tedavisi gördüğü Antalya'daki hastanede 7 Kasım'da yaşamını yitirdi.
Isparta'da yaşayan babaanne Naime Tekin, torununun ölüm haberini alınca, aynı gün hayatını kaybetti. Babaanne ve torununun cenazeleri, bugün toprağa verilecek. Naime Tekin, Serik'teki Kırbaş Mezarlığı'nda, babaanne Naime Tekin ise Isparta'da son yolculuğuna uğurlanacak.
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