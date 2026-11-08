Galatasaray'dan sakatlık açıklaması! Rafael Leao'nun son durumu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti ve milli araya moralli girdi.

Ancak sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldız Rafael Leao'yu kaybetti.

Karşıkaşmanın 50. dakikasında yerini Deniz Gül'e bırakan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'dan açıklama geldi.

Sarı-kırmızılardan yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

ACIBADEM SAĞLIK RAPORU



Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma… pic.twitter.com/o5KvfJT8zv — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 8, 2026

O MAÇLARI KAÇIRACAK

HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Rafael Leao'nun 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağını aktardı.

Süper Lig'de Samsunspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarını kaçırması beklenen Rafael Leao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Aston Ville ile AEK karşılaşmalarında forma şansı bulmasının zor olması bekleniyor.

💥 Rafael Leao, 4 hafta sahalardan uzak kalacak!



🎙️ @ccelikcagatay: Galatasaray üst üste ikinci şok sakatlığını yaşıyor. Sarı-kırmızılılar, 21 günde çıktığı 6 maçın tamamını kazanmasına rağmen iki önemli oyuncusundan gelen haberlerle sarsıldı.



Amed SF maçında sakatlanan Rafael… https://t.co/SwaN7rpofE pic.twitter.com/BgnR88x42y — HT Spor (@HTSpor) November 8, 2026

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ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Stuttgart maçında ise Victor Osimhen'i kaybeden sarı-kırmızılılar, Nijeryalı futbolcudan yaklaşık 1.5 ay mahrum kalacak. Yıldız futbolcu milli ara öncesi ameliyat oldu.