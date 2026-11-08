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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray RAMS Park'ın zemini nasıl bu kadar kısa sürede bozuldu! Yetkili firmadan açıklama

        RAMS Park'ın zemini nasıl bu kadar kısa sürede bozuldu! Yetkili firmadan açıklama

        Galatasaray'da gündem, RAMS Park Stadyumu'nun zemini... Sarı-kırmızılılar, zeminin deformansyona uğramasıyla birlikte Victor Osimhen'i ve Rafael Leao'yu sakatlıklar yüzünden bir süre kullanamayacak. Yetkili firma, HT Spor'a açıklamalarda bulundu ve zemin hakkında bilgi verdi.

        Giriş: 08 Kasım 2026 - 16:51 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde ağırladığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-3 mağlup etti ve milli araya moralli şekilde girdi. Ancak sarı-kırmızılılar 5 gün içerisinde 2 yıldız ismini kaybetti.

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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile oynanan mücadelede RAMS Park Stadyumu'nun zemininden dolayı yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemeyen Victor Osimhen dizinden ameliyat edildi.

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        Sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edildikten sonra ameliyat edilen Nijeryalı golcü yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak.

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        LEAO DA SAKATLANDI

        Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında ise yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın 50. dakikasında sahadan ayrılan Rafael Leao için kötü haber geldi.

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        Galatasaray Kulübü'nden Portekizli futbolcu için yapılan açıklamada, "sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. Leao, sarı-kırmızılı formadan 4-6 hafta uzak kalacak.

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        ZEMİN SORGULANIYOR

        2 oyuncunun da RAMS Park Stadyumu'nda sakatlanması ve zeminin kötü gözükmesi kafalarda soru işaretleri yarattı. Camia, stadyumun zemininde yaşanan deformasyonun acil şekilde giderilmesini talep ediyor.

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        HT Spor muhabiri Çağatay Çelik ise zeminin nasıl bu kadar kısa sürede bozulduğunu araştırdı.

        RAMS Park Stadyumu zeminiyle alakalı güneş ışını ve havalandırma sorunu defalarca yazıldı çizildiğini aktaran Çelik, yeni serilen bir çimin bu kadar kısa sürede bozulması farklı soru işaretleri doğurduğunu aktardı.

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        "UEFA YETKİLİSİ 'UYGUNDUR' RAPORU VERDİ"

        Değişimi yapan firma, "Yanlış malzeme" kullanımı iddialarına şu yanıtı verdi:

        "Galatasaray'a ne gibi bir garezimiz olabilir? Kemerburgaz'daki sahaları da biz yapıyoruz. Sorun stadın mimarisinde. Ayrıca zemin değiştikten sonra UEFA yetkilisi 'Uygundur' raporu verdi"

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        "ONLARIN UZMANLIĞINA GÜVENMEK DURUMUNDAYIZ"

        Galatasaraylı yetkililer yanlış malzeme kullanıldığının altını çizerken ve "Biz uzman bir firmadan hizmet bedeli ödeyip hizmet alıyoruz. Onların uzmanlığına güvenmek durumundayız" ifadelerini de kullandıkları belirtildi.

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        Ayrıca Galatasaray kaynakları yeni rulo seriminde hatalı malzeme kullanıldığını, kumlu çim modeli yerine topraklı çim serildiğini bu şekilde ifade ediyor:

        “O profilde toprak olursa üstüne serilen zemin kum arada toprak ıslanınca çamur olup geçirgenliği azaltır”

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        Bu durumda drenajın tam randımanlı çalışmama sebebinin de “yanlış çim modeli” olduğunu belirtildi.

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        #Victor Osimhen
        #Rafael Leao
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