HT Spor muhabiri Çağatay Çelik ise zeminin nasıl bu kadar kısa sürede bozulduğunu araştırdı.

RAMS Park Stadyumu zeminiyle alakalı güneş ışını ve havalandırma sorunu defalarca yazıldı çizildiğini aktaran Çelik, yeni serilen bir çimin bu kadar kısa sürede bozulması farklı soru işaretleri doğurduğunu aktardı.