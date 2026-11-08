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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ormanda dehşet yaşandı! Yabani hayvan sandığı kuzenini tüfekle öldürdü

        Ormanda dehşet yaşandı! Yabani hayvan sandığı kuzenini tüfekle öldürdü

        Bartın'da korkunç bir olay yaşandı. Kentin Akağaç köyünde ormana ava giden İ.Y., yabani hayvan sandığı amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 14:51 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ormanda yabani hayvan sandığı kuzenini tüfekle öldürdü!

        Bartın'ın Akağaç köyünde ormana ava giden İ.Y. (65), yabani hayvan sandığı amcasının oğlu Muhittin Yaygun'u (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 12.30 sıralarında, Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanda meydana geldi. İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Yaygun ile birlikte domuz avına çıktı.

        İkili, bir süre sonra farklı bölgelerde avlanmak için ayrıldı. İddiaya göre; İ.Y., çalıların arasından gelen sesi yabani hayvan sanarak av tüfeğini ateşledi. Kuzeni Muhittin Yaygun'u vurduğunu gören İ.Y., durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya haber verdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Yaygun'un öldüğünü tespit etti.

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        Muhittin Yaygun’un cansız bedeni, olay yerindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. İ.Y. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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