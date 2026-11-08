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        Haberler Ekonomi Teknoloji OpenAI'ın değeri 1,25 trilyon dolar oldu

        OpenAI'ın değeri 1,25 trilyon dolar oldu

        OpenAI, 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden 11 milyar dolarlık yeni yatırım aldı. Şirketin başlangıçta 30 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedeflediği yatırım turunun ilk bölümünde SoftBank Group ve Abu Dabi merkezli MGX de yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 13:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı

        OpenAI, 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden 11 milyar dolarlık yeni yatırım aldı. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu yatırım, şirketin daha büyük bir finansman turunun ilk bölümünü oluştururken, OpenAI'ın başlangıçta 30 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedeflediği belirtildi.

        Kaynaklar, şirketin finansman turunda hedeflediği 1,5 trilyon dolarlık değerlemenin de 1,25 trilyon dolara gerilediğini aktardı.

        Yatırım turuna Japonya merkezli SoftBank Group ile Abu Dabi merkezli teknoloji yatırım şirketi MGX'in katıldığı bildirildi.

        MART AYINDA 122 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLAMIŞTI

        OpenAI, Mart 2026'da açıkladığı önceki büyük finansman turunda 122 milyar dolarlık taahhüt edilmiş sermaye sağladığını duyurmuştu.

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        Şirket, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu finansman turunun şirketin yatırım sonrası değerlemesini 852 milyar dolara taşıdığını bildirmişti.

        ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, sağlanan kaynağın yapay zeka araştırmalarını, ürün geliştirme çalışmalarını ve bilgi işlem altyapısını genişletmek için kullanılacağını açıklamıştı.

        ADNOC İLE ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ

        OpenAI, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) enerji şirketi ADNOC ve G42 ile çok yıllı bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

        ADIPEC 2026 kapsamında duyurulan ortaklıkla, ADNOC'un operasyonlarında gelişmiş yapay zeka ajanlarının kullanılması, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi ve enerji değer zinciri boyunca operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

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        İşbirliği kapsamında OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modelleri, BAE merkezli bilgi işlem altyapısıyla desteklenecek. Böylece üretim, işleme, rafinaj, lojistik, satış ve ticaret süreçlerinde operasyonel ve ticari kararların birbirine entegre edilmesi planlanıyor.

        SAM ALTMAN'IN SERVETİ 3,1 MİLYAR DOLAR

        Forbes verilerine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın serveti 7 Kasım itibarıyla 3,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

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