OpenAI, 1,25 trilyon dolar değerleme üzerinden 11 milyar dolarlık yeni yatırım aldı. Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, söz konusu yatırım, şirketin daha büyük bir finansman turunun ilk bölümünü oluştururken, OpenAI'ın başlangıçta 30 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedeflediği belirtildi.

Kaynaklar, şirketin finansman turunda hedeflediği 1,5 trilyon dolarlık değerlemenin de 1,25 trilyon dolara gerilediğini aktardı.

Yatırım turuna Japonya merkezli SoftBank Group ile Abu Dabi merkezli teknoloji yatırım şirketi MGX'in katıldığı bildirildi.

MART AYINDA 122 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN SAĞLAMIŞTI

OpenAI, Mart 2026'da açıkladığı önceki büyük finansman turunda 122 milyar dolarlık taahhüt edilmiş sermaye sağladığını duyurmuştu.

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Şirket, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada, söz konusu finansman turunun şirketin yatırım sonrası değerlemesini 852 milyar dolara taşıdığını bildirmişti.

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, sağlanan kaynağın yapay zeka araştırmalarını, ürün geliştirme çalışmalarını ve bilgi işlem altyapısını genişletmek için kullanılacağını açıklamıştı.

ADNOC İLE ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ

OpenAI, geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) enerji şirketi ADNOC ve G42 ile çok yıllı bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

ADIPEC 2026 kapsamında duyurulan ortaklıkla, ADNOC'un operasyonlarında gelişmiş yapay zeka ajanlarının kullanılması, karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi ve enerji değer zinciri boyunca operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.

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İşbirliği kapsamında OpenAI'ın gelişmiş yapay zeka modelleri, BAE merkezli bilgi işlem altyapısıyla desteklenecek. Böylece üretim, işleme, rafinaj, lojistik, satış ve ticaret süreçlerinde operasyonel ve ticari kararların birbirine entegre edilmesi planlanıyor.

SAM ALTMAN'IN SERVETİ 3,1 MİLYAR DOLAR

Forbes verilerine göre, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın serveti 7 Kasım itibarıyla 3,1 milyar dolar olarak hesaplandı.