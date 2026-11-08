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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon soruşturmasında yeni tutuklama

        Fon soruşturmasında yeni tutuklama

        Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 15:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan BDDK Uygulama 3. Daire Başkanı Bilal Soysal, İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soysal, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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        #fon
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