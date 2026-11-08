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        Haberler Gündem Güncel Okul saldırısında dikkat çeken tutanak: Bina önünde 1 dakika beklemiş

        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak: Bina önünde 1 dakika beklemiş

        Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin görüntü inceleme tutanaklarında, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin evinden okula kadar kullandığı güzergahın kamera kayıtları yer aldı. Tutanağa göre Mersinli, 15 Nisan 2026 günü saat 13.14.19'da Haydarbey Mahallesi'ndeki ikametinden çıktı, okulun önünde yaklaşık "1 dakika" bekledikten sonra ana giriş kapısından okula girdi. Bu arada, saldırıdan 20 dakika önce okul bahçesine bisikletle giren 2 çocuk, öğretmenin uyarısıyla okuldan ayrıldı. Aileler, bu çocukların saldırganla bağlantısının araştırılmasını istiyor

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 16:10 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak

        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan 2026'da, öğrenci İsa Aras Mersinli'nin silahlı saldırısında 9'u öğrenci 1'i öğretmen 10 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin görüntü inceleme tutanaklarına ulaşıldı.

        ANKA'nın edindiği bilgiye göre, tutanaklarda, saldırıdan yaklaşık 20 dakika önce kaskında kamera bulunan bir çocuk ile yanındaki başka bir çocuğun bisikletlerle okul bahçesine geldiği görüldü. Tutanakta, beden eğitimi öğretmeni H.T. ise ifadesinde, çocukların okul öğrencisi olmadığını fark etmesi üzerine yanlarına giderek kendilerini uyardığını ve bahçeden çıkardığını belirttiği kaydedildi.

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        Bu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de tutanakta yer aldı. Tutanakta yer alan görüntü incelemesine göre, kaskında kamera bulunan çocuk saat 13.05.56'da elektrikli bisikletle okulun ana giriş kapısına geldi. Kısa süre bekledikten sonra saat 13.06.12'de okul önünden ayrılan çocuk, saat 13.07.34'te yeniden okulun önüne geldi. Saat 13.07.57'de ise yanına bisikletli başka bir çocuk geldi.

        AİLELER, BİSİKLETLİ ÇOCUKLARLA BAĞLANTININ ARAŞTIRILMASINI İSTİYOR

        İki çocuk, saat 13.08.29'da okulun ana giriş kapısından içeri girdi. Saat 13.09.07'de okul bahçesinde bekleyen çocukların yanına beden eğitimi öğretmeni gitti. Görüntülere göre öğretmenin yanlarına gelmesinin ardından iki çocuk saat 13.09.22'de okulun ana giriş kapısından çıkarak, farklı yönlere doğru uzaklaştı.

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        Okulda yakınlarını kaybeden aileler, İsa Aras Mersinli'nin ikametinden çıkmadan önce okul öğrencisi olmadığı belirtilen bisikletli çocuklarla herhangi bir bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılmasını istiyor.

        SİLAH SESLERİNİ DUYAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ ÖĞRENCİLERİ BIRAKTI

        Görüntü inceleme tutanağında, beden eğitimi öğretmeninin çocukları gönderdikten sonra saat 13.09.42'de okulun ana giriş kapısına geldiği ancak saat 13.29.46'da silah seslerini duyması üzerine, "bahçede bulunan öğrencileri bırakarak okulun ana giriş kapısından koşarak uzaklaştığı ve okulun karşısındaki zeytinlik alana doğru ilerlediği" kaydedildi.

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        MERSİNLİ'NİN EVİNDEN OKULA KADAR GÜZERGAHI KAMERADA

        Görüntü inceleme tutanağında, saldırıyı gerçekleştiren ve aynı okulda 8'inci sınıf öğrencisi olan İsa Aras Mersinli'nin saldırı öncesinde ikametinden okula kadar kullandığı güzergaha ilişkin kamera kayıtlarının da incelendiği belirtildi.

        Tutanağa göre Mersinli, 15 Nisan 2026 günü saat 13.14.19'da Haydarbey Mahallesi'ndeki ikametinden çıktı. Evinin kapısı önündeki görüntülerde, Mersinli'nin sırtında çantası, elinde resim dosyası ve cep telefonu, kulağında kulaklığı olduğu görüldü, saat 13.15.53'te ise sitenin çıkışına ulaştığı görüntülendi.

        Kamera kayıtlarının devamında, Mersinli'nin "Ekleristan" adlı iş yerinin önünden geçtikten sonra Birlik Ekmek Fırını'nın yanındaki sokaktan ilerleyerek Emirbey Sitesi ve Yeşil Kent Sitesi'nin önünden geçtiği, ardından Ayser Çalık Ortaokulu'nun bulunduğu sokağa girdiği belirtildi.

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        Mersinli'nin okulun önünde yaklaşık "1 dakika" bekledikten sonra ana giriş kapısından okula girdiği ifade edildi.

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        #KAHRAMANMARAŞ
        #İsa Aras Mersinli
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