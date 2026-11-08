Fenerbahçe'den Çorum'da gövde gösterisi! Emre Belözoğlu'ndan 'farklı' başlangıç!

DEPLASMANDAKİ EN GOLLÜ GALİBİYET

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 3. kez galibiyet elde etti. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybetti. Gaziantep FK ile ise berabere kaldı. Kanarya'nın 5 gollü galibiyeti bu sezon en gollü deplasman galibiyeti oldu.