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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'den Çorum'da gövde gösterisi! Emre Belözoğlu'ndan 'farklı' başlangıç!

        Fenerbahçe'den Çorum'da gövde gösterisi! Emre Belözoğlu'ndan 'farklı' başlangıç!

        Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool zaferinin ardından Süper Lig'de de Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçı farklı şekilde kazanan sarı-lacivertliler, bu sezon deplasmanlardaki en gollü galibiyetine de imza attı. İrfan Can Kahveci de sarı-lacivertlilerdeki 200. maçında iki golle yıldızlaştı.

        Kaynak
        İHA / Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 18:45 Güncelleme:
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin ikişer, Oğuz Aydın'ın da bir golüyle galibiyete uzandı. Kırmızı-siyahlı rakibiyle ilk kez rakip olan Fenerbahçe, mücadeleyi kazanmayı başardı.

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        LİGDE İKİ MAÇ SONRA KAZANDI

        Fenerbahçe, Galatasaray ve Göztepe maçlarında mağlubiyet yaşarken, 2 maç sonra hanesine 3 puan yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum ekibi ise 16 puanda kaldı.

        Kanarya, milli maçlar için verilecek aranın ardından Kocaelispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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        Fenerbahçe, ligdeki gol sayısını da 29'a yükseltti ve ligdeki en golcü takım konumunda bulunuyor. Kaleci Ederson, 6. kez kalesini gole kapattı.

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        EMRE BELÖZOĞLU İLK MAÇINDA FARKLI GALİP

        İsmail Kartal'ın istifası sonrası anlaşmaya varılan Teknik Direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında 5,5 yıl sonra ikinci dönemine başladı. 46 yaşındaki teknik adam, ilk resmi maçında galibiyet elde etti.

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        İRFAN CAN KAHVECİ'DEN 200. MAÇINDA 2 GOL!

        Fenerbahçe'de 7. sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, 200. maçına Çorum'da çıktı. Deneyimli oyuncu sarı-lacivertli formayla ikinci kez 'dalya' dediği karşılaşmada iki kez de gol sevinci yaşadı.

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        Bu sezon skor katkısı olarak da önemli performans sergileyen İrcan Can, ligde 5. golüne ulaştı. 31 yaşındaki futbolcu ligde 3 kez de gol pası verdi.

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        GREENWOOD 10. GOLÜNE ULAŞTI

        Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Çorum'da iki golle yıldızlaştı. Greenwood, 12. dakikada sağ çaprazdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, 63'te ise skoru 4-0'a getiren gole imza attı.

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        Hafta içi Liverpool ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandıran 25 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda 10. golünü kaydetti. Greenwood, bu sezon ligde 3 maçta gol sevinci yaşarken, bu süreçte Kayserispor, Eyüpspor ve Çorum FK'ya ikişer gol attı.

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        DEPLASMANDAKİ EN GOLLÜ GALİBİYET

        Fenerbahçe, bu sezon dış sahada 3. kez galibiyet elde etti. Samsunspor ve Çaykur Rizespor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği ve Galatasaray'a kaybetti. Gaziantep FK ile ise berabere kaldı. Kanarya'nın 5 gollü galibiyeti bu sezon en gollü deplasman galibiyeti oldu.

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        Fenerbahçe, dış sahada 12 gol kaydederken, kalesinde 4 gol gördü. Fenerbahçe, en gollü galibiyeti ise evinde Eyüpspor karşısında 8-0 ile elde etti.

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        #fenerbahçe
        #çorum
        #emre belözoğlu
        #irfan can kahveci
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