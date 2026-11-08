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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Çorum FK Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Çorum FK: 0 - Fenerbahçe: 5 | MAÇ SONUCU, ÖZETİ ve GOLLERİ

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Çorum FK'yı 5-0 mağlup etti ve milli ara öncesi moral depoladı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Mason Greenwood (2), İrfan Can Kahveci (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Teknik direktör Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takım ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla ayrıldı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 09:36 Güncelleme:
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        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaştı.

        EMRE BELÖZOĞLU SİFTAH YAPTI

        Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun 2001 gün sonra döndüğü sarı-lacivertli ekip ilk maçında sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetlerinin ardından Fenerbahçe, milli ara öncesi 3 puanı elde ederek moral depoladı.

        Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikada Mason Greenwood, 21 ve 56. dakikada İrfan Can Kahveci ile 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligde 19 puana yükseldi. Çorum FK ise 16 puanda kaldı.

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        Milli aranın ardından Fenerbahçe ligde Kocaelispor'a konuk olacak. Çorum FK ise deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR:

        3. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahasının önünden çektiği şut az farkla dışarı gitti.

        12. dakikada Oğuz Aydın'ın sağ kanada uzun pasında topu kontrol eden Greenwood, hızla ceza sahasına girdi. Greenwood'un dar açıdan şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

        20. dakikada ev sahibi ekibin çıkarken kaptırdığı topu İsmail Yüksek kaparken, Lukaku topu İrfan Can Kahveci'ye aktardı. İrfan Can'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

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        29. dakikada Çorum FK'nın sağ kanatta kazandığı serbest vuruşta ceza sahasına yapılan ortada Smolcic, kafayı vururken top az farkla dışarı çıktı.

        53. dakikada Jesus Ramirez'in kafa vuruşunda Ederson topu köşeden çıkardı.

        56. dakikada Alexandros Kyziridis'in serbest vuruştan vuruşunda top kaleci Ederson'da kaldı.

        56. dakikada İrfan Kahveci'nin, ceza saha yayında rakibinden sıyrılarak yaptığı sert şutta top ağlarla buluştu. 0-3

        63. dakikada Levent Mercan'ın sol kanattan topu içeri çevirdi. Greenwood'un yerden köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-4

        70. dakikada Ylber Ramadani’nin ceza sahası dışından çektiği şutu Ederson çıkardı.

        74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun içeriye yerden pasında Oğuz Aydın, arka direkte boş kaleye topu gönderdi. 0-5

        Stat: Çorum Şehir

        Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Bersan Duran, Mustafa Savranlar

        Arca Çorum FK: Felipe, Penetra (Dk. 66 Arda Hilmi Şengül), Çağlar Söyüncü, Smolcic, Borza, Ramadani, Mahmic (Dk. 58 Moukoko), Cengiz Ünder (Dk. 61 Emircan Gürlük), Diomande, Kyziridis, Ramirez

        Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Dk. 65 Mert Müldür), Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Greenwood (Dk. 65 Kerem Aktürkoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 57 Kante), Oğuz Aydın, Lukaku (Dk. 57 Vedat Muriç)

        Goller: Dk. 11, Dk. 63 Greenwood, Dk. 21, Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 75 Oğuz Aydın (Fenerbahçe)

        Sarı kartlar: Dk. 38 Diomande (Arca Çorum FK), Dk. 55 Semedo (Fenerbahçe)

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