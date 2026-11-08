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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook Bağdat Caddesi'nde

        Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook Bağdat Caddesi'nde

        Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook İstanbul'a geldi ve Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasını ziyaret etti. Cook X hesabından yaptığı açıklamada "Bu eşsiz ülkeyi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 18:06 Güncelleme:
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        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde

        Apple Eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook İstanbul'a geldi. Cook, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasını ziyaret etti. Burada müşteriler ve çalışanların alkışlarıyla karşılandı.

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        Cokk bunun yanında Kapalıçarşı'dan da bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı verdi:

        "Merhaba İstanbul!

        Bu sabah yetenekli içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'dan bu muhteşem manzarayı izlemek harikaydı. Bu eşsiz ülkeyi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum!"

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        #Tim Cook
        #apple
        #Bağdat Caddesi
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