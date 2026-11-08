Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook İstanbul'a geldi ve Bağdat Caddesi'ndeki Apple mağazasını ziyaret etti. Cook X hesabından yaptığı açıklamada "Bu eşsiz ülkeyi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı
Giriş: 08 Kasım 2026 - 18:06 Güncelleme:
Apple Eski CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook İstanbul'a geldi. Cook, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan Apple mağazasını ziyaret etti. Burada müşteriler ve çalışanların alkışlarıyla karşılandı..png
Cokk bunun yanında Kapalıçarşı'dan da bir fotoğraf paylaşarak şu mesajı verdi:
"Merhaba İstanbul!
Bu sabah yetenekli içerik üreticisi Cem Başak ile birlikte Kapalıçarşı'dan bu muhteşem manzarayı izlemek harikaydı. Bu eşsiz ülkeyi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum!"
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