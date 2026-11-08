Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook Bağdat Caddesi'nde

5 Kasım ana haber bülteninde Afyonkarahisar cinayetleri ve gündemin öne çıkan gelişmeleri ekranlarınıza geliyor. Afyonkarahisar'da yaşanan 8 cinayet ve faillerin yakalanması için başlatılan operasyon süreci detaylarıyla aktarılıyor. Günün bir diğer önemli başlığı olan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşin... Daha Fazla Göster

5 Kasım ana haber bülteninde Afyonkarahisar cinayetleri ve gündemin öne çıkan gelişmeleri ekranlarınıza geliyor. Afyonkarahisar'da yaşanan 8 cinayet ve faillerin yakalanması için başlatılan operasyon süreci detaylarıyla aktarılıyor. Günün bir diğer önemli başlığı olan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin adliyedeki ifade süreci ile emekli maaşları konusundaki son düzenlemeler ele alınıyor. Türkiye gündemini belirleyen sıcak gelişmeler, uzman konukların yorumlarıyla Habertürk ekranlarında değerlendiriliyor. Gelişmeleri takip etmek ve güncel haber bülteni detaylarını kaçırmamak için kanalımıza abone olun. Daha Az Göster