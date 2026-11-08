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        Haberler Gündem Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama

        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama

        İletişim Başkanlığı, Türkiye ile Irak arasında alınan ortak kararlara ilişkin paylaşımda bulundu. İletişim Başkanlığı paylaşımında, "PKK terör örgütü unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etmektedir." ifadelerine yer verildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 18:12 Güncelleme:
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        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama

        Türkiye ve Irak'ın yayımladığı ortak açıklamada, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesine yönelik attığı adımların sürdürülmesi konusundaki ortak irade teyit edildi.

        İletişim Başkanlığı, "Türkiye-Irak ortak basın açıklaması"nı paylaştı.

        Buna göre, Türkiye ve Irak makamları, iki ülke liderlerinin 23 Eylül'de vardıkları mutabakat uyarınca, Irak makamlarının Sincar'da devlet otoritesinin bütünüyle tesisi ve terör örgütü PKK unsurlarının varlığına son verilmesi yönünde bugüne kadar attığı takdire şayan adımların sürdürülmesi hususunda ortak iradelerini teyit etti.

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        Türk tarafı, liderler düzeyinde varılan mutabakat uyarınca, Başika-Zilikan yerleşkesinin Irak Federal Hükümetine kademeli olarak devrine yönelik üzerine düşen adımları atmaya başlayacağını beyan etti.

        Taraflar, terör örgütü PKK'nın mevcudiyetinin tamamen sonlandırılmasına yönelik Sincar'da başlayan sürecin ilerlemesini müştereken teyit ve denetlemek amacıyla, daha önce mutabık kalınan Ortak Güvenlik Koordinasyon Komitesini faaliyete geçirme yönünde karar aldı.

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