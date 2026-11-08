Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE BİR BAŞLANGIÇ MÜKEMMEL"

Belözoğlu, "Bizim için mükemmel bir başlangıç. Bunu kabul etmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'ndeki o muhteşem geceden sonra reaksiyon vermeye devam eden oyuncu grubunun olması beni çok mutlu ediyor. Kendi adıma da ekibim adına da mutluyum." diye konuştu.

Böyle bir başlangıcı hak ettiklerini belirten Belözoğlu, "İki gün dahi olsa takımımızı elimizden geldiğince en iyi şekilde hazırlamaya çalıştık. Oyunun 20-25 dakikalık periyodu bizim için çok iyiydi. Çalıştığımız uygulamada oyuncuların yüksek motivasyonu, kazanma isteğinin olması, kalite ve bu anlamdaki tutku Fenerbahçe için olmazsa olmaz." şeklinde konuştu.

REKLAM

Maçta Çorum FK'nin ataklarını iyi savunduklarını, yan toplarla ilgili değerlendirme yapmaları gerektiğini gördüğünü ifade eden Belözoğlu, Ederson'un da kurtarışlarıyla takımı oyunda tuttuğunu kaydetti.

"DÜZELMESİ GEREKEN YERLER VAR"

Milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya galibiyetle girdikleri için mutlu olduklarını aktaran Belözoğlu, "Düzelmesi gereken yerler var. Bunlar için de becerimiz olduğunu düşünüyorum. Ama bugünkü arzu, istek, iştah, bence Fenerbahçe'ye layık bir reaksiyondur. Oyun çok daha gelişebilir. Mevcut oyuncu grubunun içinde bu kalite fazlasıyla var." ifadelerini kullandı.

REKLAM

Belözoğlu, bir gazetecinin İrfan Can Kahveci'nin bu akşamki ve sezon içindeki performansına göre milli takıma çağrılmamasını nasıl değerlendirdiği sorusuna, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın tercihine saygı duyduğunu, ancak İrfan Can Kahveci ve Kerem Aktürkoğlu gibi oyuncuların dönemsel performanslarıyla değil geçmişte yaptıklarıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi.

İki futbolcunun da çok değerli olduğuna işaret eden Belözoğlu, "Mutlaka bunu Sergen Hoca da düşünecektir. Çünkü bence bugünkü performansından da öte İrfan'ın da bir çıkışı var son dönemde. Kerem de bence bunu fazlasıyla hak eden bir oyuncu." dedi.

REKLAM

Milli ara nedeniyle 4 gün izin yapacaklarını, ardından antrenmanlara devam edeceklerini anlatan Belözoğlu, futbolcuların milli takıma gitmemesinin de birlikte çalışma yapmak için avantaj olduğunu kaydetti.

"SONUNA KADAR ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ"

Bir gazetecinin, lig lideri ile 9 puanlık farkı sorması üzerine Belözoğlu, "Güçlü oyun, beklentiyi karşılayacak, camianın istediği reaksiyonu verecek bir takım. Bunu inşa etmek istiyorum. Açıkçası maç maç kazanarak gitmemiz lazım. 72 puan var dedim oyuncularıma maça çıkarken. Bugün 3 puan çok önemli ve değerliydi. Bu başlangıç. Fenerbahçe her zaman bulunduğu kulvarda iddialıdır. İddialı olmak zorundadır. Oyuncularım da böyle düşünüyorlar. Onlarla da yaptığım toplantılarda bunu gördüm. Ben oyuncu grubuma inanıyorum. Biz sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Fenerbahçe kendi genlerine uygun bir şekilde hiç vazgeçmeyerek yoluna devam edecek. Sonrasını hep beraber göreceğiz. Oyunun, bu tutkunun, bu kalitenin gelişimiyle beraber ben camiamızı mutlu edecek sürecin inşallah en yakın süre içinde kupalarla beraber taçlanacak dönemini yaşayacağımıza çok inanıyorum." şeklinde yanıt verdi.

REKLAM

Çorum FK'nin iyi bir takım olduğunu ifade eden Belözoğlu, Çorum'da kendilerine gösterilen misafirperverlikten ötürü teşekkür etti.