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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan: Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız

        Bakan Işıkhan: Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak" dedi.

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 19:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız"

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’ın emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili sorularını Mardin’de yanıtladı.

        Emekliler için önemli adımlar atılacağını belirten Işıkhan, "Emeklimizin ve asgari ücretlimizin durumunun farkındayız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak" diye konuştu.

        "EMEKLİLERİMİZE GÜZEL MÜJDELERİMİZ OLACAK"

        Bakan Işıkhan, asgari ücret çalışmalarının ise aralık ayında başlayacağını açıkladı. Sinan Burhan’ın, emekli maaşlarına ilişkin çalışmaların hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Bakan Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın konuya ilişkin önemli açıklamalar yaptığını söyledi.

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        Çalışmaların devam ettiğini aktaran Işıkhan, "Biz de bu konuyu yakından takip ediyoruz. Bütçe imkanlarını doğru değerlendirerek emeklilerimize destek olacağız. Çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye olarak emeklilerimiz için önemli bir kaynak ayırdık. Emeklimizin içinde bulunduğu durumun farkındayız. Bu konuda önemli adımlar atacağız. Emeklimizi memnun edecek adımlar atacağız. Güzel müjdelerimiz olacak" ifadelerini kullandı.

        DÜŞÜK PRİM, YÜKSEK MAAŞ DENGESİNE DEĞİNDİ

        Bakan Işıkhan, emeklilik sisteminde ödenen primlerle alınan maaş arasındaki dengeye ilişkin de konuştu. Özellikle bazı Tarım Bağ-Kur ve SSK sigortalılarının oldukça düşük prim ödediğini belirten Işıkhan, sosyal devlet anlayışı gereği bu kişilere yatırdıkları primlerin karşılığından en düşük emekli aylığı uygulaması ile daha yüksek emekli aylığı ödenebildiğini belirtti.

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        Düşük prim ödeyen bazı vatandaşların, normal prim hesabına göre daha düşük aylık alması gerekirken sosyal devlet ilkesi gereğince Hazine'den sağlanan destek ile daha yüksek aylık alabildiğini belirten Işıkhan, sosyal devlet uygulamalarının bu noktada devreye girdiğini vurguladı.

        Emekli maaşları arasındaki farklılıklara da değinen Bakan Işıkhan, herkesin aynı emekli maaşını almadığını vurguladı. Işıkhan, emekli aylıklarının yatırılan primlere ve çalışma hayatındaki kazançlara göre değiştiğine işaret ederek, 100 bin liranın üstünde emekli aylığı alan vatandaşların da bulunduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, yüksek prim üzerinden ödeme yapanların daha yüksek emekli aylığı alabildiğine dikkati çekti. Işıkhan, emekli maaşlarının değerlendirilmesinde prim ödeme tutarlarının ve çalışma geçmişinin de dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

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        "MÜMKÜN OLAN EN YÜKSEK RAKAMI VERMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

        Bakan Işıkhan, asgari ücret çalışmalarının aralık ayı içerisinde başlayacağını belirterek, "Asgari ücretlimizi mağdur etmeyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, mümkün olan en yüksek rakamı vermeye çalışacağız" diye konuştu.

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