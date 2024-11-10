Valencia'da protesto: Sel felaketinde "kötü yönetim" gösteren yerel idarenin istifası talep edildi

Gösteriyi organize eden STK'lardan yapılan açıklamada, "Öfkeliyiz ama bu sessiz bir öfke ve bunu meydanlara taşımak istedik. Valencia özerk hükümeti krizi yönetmekte beceriksiz oldu. Valencialıların hayatlarını yönetmeye layık değiller. Doğal bir felaketi yönetemediler. Ön alarmı vermekte geç kaldılar. Şimdi de temizlik, yardımların ulaştırılmasında eksikler. Bu yeniden yapılanmada da devam edecektir. O yüzden istifa etmeliler." denildi.