Galatasaraylılar kapattırdı
Galatasaraylı taraftarlar, Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sevgilisi L - Gante'in sosyal medya hesabını kapattırdı
Mauro Icardi'nin boşanma aşamasında olduğu Wanda Nara'ya bir hayli öfkeli.
Wanda Nara, bir kaç gün önce açtığı canlı yayında L - Gante ile öpüştü.
Bunun nedeni de çok sevdikleri golcülerinin Rapçi L- Gante ile aldatılması...
WANDA NARA SİTEM ETTİ
Galatasaray taraftarları; Nara'nın sevgilisi L-Gante'nin Instagram hesabını şikayet yağdırarak kapattırdı. Wanda Nara, açtığı canlı yayında bir dönem yengeleri olduğu Galatasaraylı taraftarlara sitem etti.
Wanda Nara sevgilisinin hesabının kapatılmasının ardından Mauro Icardi'nin kendisine attığı mesajları yayınladığı paylaşımını kaldırdı.
NASIL KAPATILIR?
Instagram hesabı şikâyetle ilgili net bir sayı belirtmemiştir. Instagram bir hesabı kapatmadan önce, kendi bünyesi altında bulundurduğu etik şartları ve prosedürlerinin değerlendirmesinden geçirmektedir. Bunun haricinde göz önünde bulundurduğu birtakım faktörler bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde özetlenebilir:
• Şikâyet eden ve edilen hesabın takipçi sayılarını göz önünde bulundurarak hesap kapatma işlemi gerçekleştirir. Yani çok takipçi sayısına sahip bir hesap az takipçi sayısına sahip bir hesabı şikâyet ettiğinde Instagram bunu, takipçi sayısı fazla olan hesabı dikkate alarak şikâyet edilen hesabı kapatmaktadır. Az takipçi sayısına sahip bir hesap fazla takipçi sayısına sahip olan bir hesabı şikâyet ettiğinde, Instagram bunu sadece referans olarak alıp hesabı kapatmamaktadır. Yapılan incelemeden sonra Instagram hesabı yeniden açılabiliyor veya tamamen kapatılabiliyor.