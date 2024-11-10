Üniversiteli genç kız annesini sevgilisine öldürttü!

Türkiye, dava süreci başlayan Narin Güran cinayetine kilitlendi. En çok merak edilen sorulardan biri Narin’i kim ve neden öldürdü? Narin, aile içi cinayete mi kurban gitti yoksa Nevzat Bahtiyar mı bu vahşeti gerçekleştirdi. Bu soruların cevabı aranırken, aile içi işlenen birçok cinayet vakası kolluk kuvvetlerinin kayıtlarında yer alıyor. İşte dehşet veren bu olaylardan biri 2003 yılında İstanbul’da yaşandı.

İHBAR GELDİ

Tarih yaprakları 1 Aralık 2003'ü gösteriyordu. İstanbul'da yeni yıla hazırlık başlanmıştı. Sessiz sakin bir günün akşamı gelen bir haber polisi harekete geçirdi. Haber merkezi, telsizle, Küçükçekmece ilçe, olay yeri inceleme ve cinayet masası ekiplerini peş peşe anons etti. Tüm bu ekiplere, verilen adrese hızlıca gidilmesi istendi.

REKLAM 55 YAŞINDAKİ KADIN VAHŞİCE KATLEDİLDİ Olay yerine önce yakın olan ilçe ekipleri gitti. Apartmanın önünde kalabalığı yaran polis ekipleri ihbar edilen daireye girdiğinde tüyler ürperten görüntüyle karılaştı. 55 yaşındaki kadın kanlar içinde yatıyordu. Akşam eve gelen eşi tarafından bulunan kadın bir cinayete kurban gitmişti. 6 BIÇAK DARBESİ VARDI O dönem cinayet masasında çalışan deneyimli dedektif Mustafa Bayram, ihbara arkadaşlarının gittiğini belirterek “Olay yerine giden arkadaşlarımız. Kadının öldürüldüğünü görüyor. Tabi her zamanki gibi önce olay yeri inceleme ekipleri sonra cinayet ekibi içeride çalışma yapacak. Kadının kimlik bilgileri alındı. Hemen olay yerinde bulunan eşinden bilgiler alındı. Eşinin verdiği ilk bilgiye göre, akşam işten eve gelince öldürülmüş halde bulduğunu söylüyor. Komşulardan bilgiler ediniyor. Ses duyan var mı yok mu kimse bilmiyor. Ses duymamaları şaşırtıcı. Çünkü kadın bıçaklanarak öldürülmüş, 6 bıçak darbesi çıkmış kadında. Bir mücadele etmiş bağırış olması lazımdı” dedi.

KAPIDA ZORLAMA YOK Olay yeri ekipleri çalışmasını bitirdi. Ardından Cinayet masası olay yerinde çalışmaya başladı. Öldürülen kadının kocasına “Evi kontrol et alınan bir şeyler var mı?" denildi. Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram, şöyle devam etti; “Olay yeri incelendiğinde, kapıda herhangi bir zorlamanın olmadığı görüldü. Bu da iki ihtimali ön plana çıkartıyordu. Eve gelen kişi tanıdıktı. Ya da kapıyı çalıp öyle girmişti. Kadının 4 bileziği ve evde bulunan bir miktar paranın alındığını öğrendi arkadaşlar. Evin başka yerinde bir dağılma, ya da aranan bir şey olmamıştı. Bu kesinlikle şüphe doğruyordu. Katil zanlısı olaya hırsızlık süsü vermişti.”

REKLAM KIZI ÜNİVERSİTE OKUYORDU Kadının kocası mercek altına alındı. Çevresi ve kendisi incelenirken, ailenin kızının Mersin’de üniversite okuduğu öğrenildi. Kızı, bu olay üzerine hemen İstanbul’a geldi. Bayram, apartmanda oturanların da tek tek incelendiğini belirterek “Bir kadın bir anne neden öldürülür. Eğer yasak bir ilişkisi varsa, olayda kocası ya da ilişki yaşadığı kişinin parmağı olma ihtimali ortaya çıkar. Bunlar da araştırıldı. Kadının bir ilişkisi yoktu. Eşinin de öyle yasak bir ilişkisi bir sevgilisi yoktu" dedi. HALIDAKİ SAÇLAR Olay yatak odasında gerçekleşmişti. Bu da katil zanlısının içeriye habersiz girdiğini gösteriyordu. Çünkü kadının yasak bir ilişkisi tespit edilememişti. Katil zanlısı önce kadının kafasına sert bir cisimle vurmuştu. Ardından yaşanan bir boğuşma sonrası 6 kez acımasızca kadını bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde toplanan deliller arasında kadının halı üzerindeki saçları da vardı.

KATİL TANIDIK BİRİ? Olay örgüsüne bakıldığında katilin tanıdık olabileceğini belirten Mustafa Bayram şöyle devam etti; “Olay yeri bize çok şey anlatır. Bu eve tanıdık biri ya da bu evi tanıyan biri girmiş olabileceğini düşündük. Katilin eve anahtarla girmiş olabileceği görüşünde birleştik. Ekip arkadaşlarımız, ailenin kaç bireyinde ev anahtarı olduğuna baktı. Evin anahtarlarının kimde olduğu belliydi? Anne, baba ve kızı? Kızı geldi. Bizimkiler kızının bilgisine başvurmak için kendisini cinayet masasına çağırdılar. Baba ve annenin kimseyle husumeti yoktu. Yasak bir ilişki de yoktu. Kızın annesiyle bir sorunu var mıydı acaba? Tamam kız İstanbul dışında ama biz çok farklı cinayetler gördük. Kızı katil değildir ama belki katille bir bağlantısı olabilirdi. Bu durumda her şey göz önüne alınarak düşünülür ve değerlendirilir. İp uçları aranır.”

Cinayet uzmanı emekli polis memuru Mustafa Bayram REKLAM KIZININ ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ Babadan alınan bilgiye göre kızı Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyordu. İstanbul’a gelen kızı cinayet masasına çağrıldı. Cinayet masasında, önce bir iki soru soruldu. Ardından birkaç işlem daha olacağı belirtilerek misafir odasına alındı. Misafir odasında bekleyen genç kızın hareketleri gizlice izlendi. Annesi öldürülen bir genç kız görüntüsünde değildi. Tedirgindi. Genç kızın cep telefonundan mesajlar attığını fark eden dedektiflerin kafasına soru işareti takıldı? Genç kız olayın içinde olabilir miydi?

GENÇ KIZIN GİZLEDİĞİ YALANI Bunun üzerine genç kızın detaylı araştırılmasına başlandı. Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuduğu söylenen genç kızın okuldan atıldığı bilgisine ulaşıldı. Okuldan atılan genç kız Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni okumaya başlamıştı ve Mersin’de yaşamaya devam etmişti. Üstelik ailenin de bu okul meselesinden bilgisi yoktu. Genç kızın Mersin’de bir sevgilisi olduğu belirlendi. Sevgilisi mercek altına alınırken, polis genç kızın cinayet masasının misafir odasından beklerken attığı mesajları da merak ediyordu?

ŞOKE EDEN MESAJLAR Cinayet masası ekipleri, şüpheli tavırlar sergileyen 23 yaşındaki genç kızın cep telefonu kayıtlarının incelenmesini savcılığa bildirdi. Savcılığın ilettiği kayıtlar şoke etti. Genç kızın, olaydan bir gün sonra cinayet masasında attığı mesajlar vahşetin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Genç kızın cinayet masasındaki misafir odasında sevgilisine saat 07.27’de “Durum çok kritik. Umarım annemin tırnak arası sorun çıkarmaz. Diğer sorun cep telefonu. Yara izleri de sorun olabilir" mesajlarını attığı belirlendi. Genç kız, saat 14.31’de de “Adli Tıp Kurumu'nda araştırmalar sürüyormuş. Bana ilaç verdiler. Şu an aptal gibiyim. Telefon işi sorun çıkaracak gibi” diye yazdı. Saat 17.34’de de ‘Konuyla ilgili ne mesaj at, ne konuş. Ben de şubedeyim" mesajını attı.

REKLAM İlk ulaşılan bu mesajlarda, cinayetin içinde genç kızın olduğu ortaya çıktı. Bayram, bu mesajlarla soruşturmanın derinleştiğini belirterek “Bu mesajlar arkadaşlarımızı katilin izine götürdü. Birinci derece şüphelimiz bu kızın sevgilisi oldu. Yani görülen kızın annesini kızın sevgilisi öldürmüştü. Peki neden ve nasıl yapmıştı? Bunun detayları da diğer mesajlarda ortaya çıkıyordu zaten" dedi. CİNAYET PLANI MESAJLARDA ÇIKTI Genç kızın geçmişe yönelik cep telefonu kayıtları incelenmeye devam edildi. Bu arada sevgilisi de mercek altına alınarak araştırılmaya başlandı. İncelenen geçmişe yönelik telefon mesajlarında, cinayet planı ortaya çıktı. Genç kız, sevgilisine 28 Kasım 2003 günü attığı mesajda “Güzel adamım, ilaç meselesi aklıma takıldı. Ya uyumazlarsa? Şu bayıltıcı spreylerden alıp, yedekte mi tutsak? Uyumazlarsa bayıltırım. Sonra da siz girersiniz.” diyordu. Genç kızın bu mesajı annesini öldürtme planını gözler önüne seriyordu.

ANNE VE BABASINI ÖNCE İLAÇLA Ortaya çıkan bu mesaj tüyler ürperten cinayet planını ortaya çıkardı. Bu mesaja göre, genç kızın daha önce anne ve babasını öldürmek için, ilaçla bayıltıp sonra da sevgilisini eve çağırıp cinayeti işletecekti anlamı taşıyordu. Ancak bu planın olmadığı bunun ardından yapılan ikinci planda ise sadece evde olan anne öldürülmüştü. Peki bir genç kız anne ve babasını neden öldürtsün? Bu sorunun cevabını da olayı çözecek olan cinayet masası verecekti. SEVGİLİSİYLE GÖZALTINA ALINDI Elde edilen bu bilgilerin ardından genç kız ve sevgilisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki sevgilinin ifadesi kan donduran cinayeti ortaya çıkardı. Genç kızın sevgilisi cinayeti itiraf etti. Katil zanlısı sevgilisinin annesini kendisinin öldürdüğünü söyledi.

KAN DONDURAN PLAN İki sevgilinin ifadesi sonrası cinayet aydınlandı. İki şüphelinin iddiasına göre olay şöyle gelişti: Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde okuyan ve genç kız eğitimi sırasında tanıştığı sevgilisiyle evlenmeye karar verdi. Ancak anne ve babası karşı çıktı. Sevgilisiyle birlikte olmaya devam eden genç kız okuldan atıldı. Genç kız bu durumu ailesine bildirmedi. Genç kız açık öğretim fakültesine kayıt yaptırıp Mersin'de kalmaya devam etti. Sevgilisiyle evlenmeyi kafasına koyan genç kız, anne ve babasını önce zehirleyerek öldürmek ve kendilerine kalp krizi görüntüsü vermek istedi ancak başaramadı. Bunun üzerine İstanbul'daki evlerinin yedek anahtarını alıp bir yere saklayan genç kız, Mersin'e döndüğünde sevgilisine anahtarın yerini bildirdi.