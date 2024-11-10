Pekcan Türkeş'ten Levent Kırca itirafı

Levent Kırca'nın kendisine yaptığı bir şakayı da anlatan Pekcan Türkeş, şunları aktardı: Bir arkadaşım aracılığıyla Ürdün'de kraliyet düğününe gittik. Masamızda Saddam Hüseyin'in koruma müdürü de vardı. Bir ara kadınlarla erkekler sahneye dans etmeye kalktı. Ben de tek başıma masada bir süre oturdum. Bir ara masadan kalkıp geri geldim. Masada ölüm sessizliği vardı. Davetlilerden biri önce Arapça, sonra da İngilizce 'İçinizden birisi karımın çantasından cep telefonunu almış' dedi. Levent de; 'Ne diyor kumandan?' dedi. Durumu anlatarak, 'Ben zaten dışarıdaydım' ifadelerini kullandım. Bir baktık, cep telefonu benim çantamın içinden çıktı. Ağlayacak gibiydim. Meğer Levent bana şaka yapmış...