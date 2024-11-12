18 yaşındaki genç balerin odasında ölü bulundu İstanbul Kağıthane'de şoke eden bir ölüm yaşandı. Mimar Sinan Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Eylül Sıla Ilgaz, odasında ölü bulundu. Hayali dünyaca ünlü bir balerin olmak olan genç kızın ölüm nedeni Adlı Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi ile belirlenecek.

Habertürk Giriş: 12.11.2024 - 23:54 Güncelleme: 12.11.2024 - 23:54 facebook

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