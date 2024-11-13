Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi kan dondurdu!

Annesini öldüren ailesini bıçaklayan gencin ifadesi: Bir erkek bir kadın görüyordum! Tekirdağ'da, okul müdürü olan annesi 41 yaşındaki Nilay Çoban'ı bıçaklayıp öldüren; babası, amcası, yengesi ve dedesini de yaralayan 17 yaşındaki A.Ç.'nin ifadesi kan dondurdu: Bir erkek, bir kadın görüyordum. Bunların biri beni iyi, biri kötü yönlendiriyordu. Böyle bir olay yapma niyetim yoktu. Olay gecesi saatlerce düşündüm ve bekledim. İçimde yenemediğim bir kötülük vardı. Önce annemi, yatak odasında yatan annemi, daha sonra diğer odada yatan babamı bıçakladım. Bağırış seslerinden aşağından yengemle amcam gelmişti, onları bıçakladım, dedemi de bıçakladım. Annem çok otoriterdi, onlardan baskı görüyordum. Sürekli olarak bir baskı yaşadığım için bu beni çok rahatsız ediyordu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 13.11.2024 - 07:45 Güncelleme: 13.11.2024 - 07:45 facebook

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