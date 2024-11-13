Gözler asgari ücret sürecinde: Muhalefet ne öneriyor?

Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merakla bekliyor. Hükümet, işçi ve işveren tarafı görüşmelere aralık ayında başlayacak. Asgari ücretin belirlenmesinde yıl sonu enflasyon rakamı kritik önem taşırken, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz” dedi.

Geçtiğimiz dönemde asgari ücret yüzde 49 artışla net 17 bin 2 lira oldu. Bu yıl ise ara zam yapılmadı. Asgari ücretin belirlenmesinde önem taşıyan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 38'den yüzde 44'e çıktı. Merkez Bankası’nın 2025 tahmini ise yüzde 14'ten yüzde 21'e yükseldi. Böylece son 14 ayda enflasyon hedefi 5 kez değiştirilmiş oldu.

Bu güncelleme ile birlikte ücret zamlarına ilişkin yorumlar gelmeye devam ediyor. Bu yıl asgari ücret zammı yıl sonu enflasyona mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı konusunda tartışmalar sürüyor. Bir grup, asgari ücretin geçmiş enflasyon kadar artırılmasının dezenflasyon mücadelesine zarar vereceğini öne sürüyor. Bu görüşe göre, ücretlerde geçmiş enflasyona göre artış yapılırsa eline fazla ücret geçenlerin bu farkı talebe dönüştüreceği ve bu talep artışının enflasyonu yeniden yükselteceği düşüncesi hâkim. Bir başka grup ise asgari ücretin ve emekliler dâhil bütün ücretlerin geçmiş enflasyon kadar artırılmasının doğru olduğunu söylüyor.

Üst düzey asgari ücret tartışması Haberi Görüntüle REKLAM PEKİ MUHALEFET NE DEDİ? CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "30 bin TL Biz, 'Bir asgari ücretli parayı nereye harcar, 1 senede bu ne kadar artmış?' diye baktık. 1 yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon yüzde 76'ya denk geliyor. Bütün sendikalara çağrımız budur; asgari ücret talebimiz 30 bin lira, bunun altında biz yokuz." İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu:

"Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır." DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: "Sizin (enflasyon) tahminlerinize güvenerek geleceğimizi heba etmeyeceğiz. Asgari ücret konusunda partimizin tutumu nettir. Asgari ücret, en az 35 bin lira olmalı ve yılda 2 kez güncellenerek artırılmalıdır."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: "Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım” Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: