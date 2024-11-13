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        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var

        Türkiye, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile birlikte 16 şüphelinin yer aldığı yasa dışı bahis soruşturmasını konuşurken sosyal medyada dikkat çeken detaylar ortaya çıkıyor. Öyle ki bazıları sporcu, bazıları oyuncu ve bazıları da Youtuber olan tanınmış isimlerin yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaptığı, paylaşımlarıyla gözler önüne seriliyor. İşte o isimler ve yaptıkları paylaşımlar..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 12:34 Güncelleme: 13.11.2024 - 13:30
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        Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var
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        Türkiye son günlerde başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasını konuşuyor. Soruşturma kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile birlikte 16 şüpheli gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilirken şüphelilerden 12'si tutuklandı.

        Soruşturmaya konu olan yasa dışı bahis reklamları ve yine yasa dışı bahse teşvik suçlarının ise sosyal medyada son dönemde arttığı gözler önüne serildi.

        Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabında ünlülerin yer aldığı videoları derledi.

        Yasa dışı bahis reklamlarını paylaşımlarıyla yapan isimler arasında sporcular, oyuncular ve çok sayıda sosyal medya fenomeni bulunuyor.

        Sosyal medyada yer alan ve neredeyse bir yasa dışı bahis reklamları geçidini andıran paylaşımlarda Survivor oyuncusu Yasin Obuz, Oyuncu Ersin Korkut, bazı dizi oyuncuları, Rap sanatçısı Tepki, YouTuber'lar Deniz Aksoy ve Zeynep Buse Korkmaz, sosyal medya fenomeni Özgür Yağan, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin, Erkan Müldür ve Mesut Can Eray'ın yer aldığı görülüyor.

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        ERSİN KORKUT AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Oyuncu Ersin Korkut yasa dışı bahis reklamı yaptığına yönelik paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Korkut'un avukatı yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayıp şunları söyledi: "Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videonun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir."

        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

        Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

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