Yasa dışı bahis reklamları geçidi! Onlarca ünlü var

Türkiye son günlerde başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasını konuşuyor. Soruşturma kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil ile birlikte 16 şüpheli gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç hakkında ev hapsi kararı verilirken şüphelilerden 12'si tutuklandı.

Soruşturmaya konu olan yasa dışı bahis reklamları ve yine yasa dışı bahse teşvik suçlarının ise sosyal medyada son dönemde arttığı gözler önüne serildi.

Gazeteci İbrahim Haskoloğlu, sosyal medya hesabında ünlülerin yer aldığı videoları derledi. Yasa dışı bahis reklamlarını paylaşımlarıyla yapan isimler arasında sporcular, oyuncular ve çok sayıda sosyal medya fenomeni bulunuyor. Sosyal medyada yer alan ve neredeyse bir yasa dışı bahis reklamları geçidini andıran paylaşımlarda Survivor oyuncusu Yasin Obuz, Oyuncu Ersin Korkut, bazı dizi oyuncuları, Rap sanatçısı Tepki, YouTuber'lar Deniz Aksoy ve Zeynep Buse Korkmaz, sosyal medya fenomeni Özgür Yağan, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri Mükremin Gezgin, Erkan Müldür ve Mesut Can Eray'ın yer aldığı görülüyor.

REKLAM ERSİN KORKUT AÇIKLAMA YAPMIŞTI Oyuncu Ersin Korkut yasa dışı bahis reklamı yaptığına yönelik paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Korkut'un avukatı yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayıp şunları söyledi: "Müvekkilimiz Ersin Korkut'un yurt dışında bulunduğu esnada kaydedilen, kendisinin bilerek ve isteyerek dâhil olmadığı bir video içerik, müvekkilin izni ve haberi olmaksızın dijital ortamda yayınlanmıştır. Müvekkil, böyle bir video içeriğin yayınlandığını duyar duymaz tarafımızı bilgilendirerek video içerik üreticisiyle iletişime geçilmesini ve videonun kaldırılmasının sağlanması talep etmiştir."

NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.