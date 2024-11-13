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        Haberler Magazin Serdar Ortaç, ev hapsinde hatalarıyla yüzleşiyor - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç, ev hapsinde hatalarıyla yüzleşiyor

        'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındıktan sonra ev hapsi cezası alan Serdar Ortaç, hatalarıyla yüzleşiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 13.11.2024 - 10:52
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        Kumar tutkusuyla yüzleşiyor
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında önceki gün; aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        İfadesi alınan 23 kişiden 16 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 12 kişi tutuklanırken Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, mahkeme sonucunda ev hapsi ve adli kontrol şartı cezası aldı.

        Dün; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'a verilen ev hapsi kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

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        Serdar Ortaç ile Mehmet Ali Erbil, günlerini ev hapsinde geçirmeye başladı.

        Mehmet Ali Erbil, sessizliğe bürünürken Serdar Ortaç, ev dışında fiziki olarak olamasa da sosyal medyada günlük hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

        Serdar Ortaç, ev hapsinin ilk saatlerinde bir dizi paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir televizyon programında söylediklerini paylaşması hatalarıyla yüzleşmesi niteliğini taşıyor.

        Serdar Ortaç, programda şunları söyledi: Hiç plan yapmadım. Rahmetli babama diyordum ki; "Baba, parayı koyacak yer bulamıyorum." Babam da; "Oğlum, paranı bankaya koysana" diyordu. Ben de babama; "Baba, ülkedeki tüm bankalarda param var." Ben, o paranın biteceğine inanamazdım. Demek ki oluyor.

        Serdar Ortaç, söyledikleriyle kumar tutkusuyla yüzleştiğini gözler önüne serdi. Ortaç, bir başka açıklamasında ise kumar yüzünden 10 - 15 ev parası kaybettiğini, en son 15 milyon liralık kumar borcu ödediğini söylemişti.

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