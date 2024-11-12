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        Haberler Gündem Güncel Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsine itiraz | Son dakika haberleri

        Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın ev hapsine itiraz

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'a verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:45 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:15
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        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 12 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında verilen "ev hapsi" kararına itiraz ederek tutuklanmalarını talep etti.

        ORTAÇ: PİŞMANIN, ÜZGÜNÜM

        Serdar Ortaç, dün hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.

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        Ortaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete daha nasıl anlatacağız bu işi bilmiyorum. Beni Malta adasına otel açılışına davet ettiler. Restoran açılıyor diye. Orada katakulliye gelip, cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette, bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur? diye bana soruyor. Ben anlamam. Pişmanım, üzgünüm."

        ERBİL: BEN HAYATIMDA KUMAR OYNAMADIM

        Mehmet Ali Erbil de adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yasa dışı bahse itibar edilmemesi gerektiğini daha önce çok kez dile getirdiğini söyledi.

        Malta'da, Serdar Ortaçla gittikleri bir restoranın açılışında kendilerini yasa dışı bahsin içine çekmeye çalıştıklarını savunan Erbil, "Ben canlı yayında dedim ki Ben hayatımda bu sanal kumarı oynamadım ve kimseye tavsiye etmiyorum. Böyle bir yere reklam için gitseydim beni öldürürlerdi böyle bir laf ettiğim için. Çünkü adamlar ekmeklerini buradan kazanıyorlar. Ama yine de böyle bir olayın içinde olduğum için çok pişmanım. Gerçekten hiç bana yakışmayacak bir şey. Sanal kumarın bir parçası olmadığım halde yine de beni bu platformun içinde gibi göstermeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

        Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

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