Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı

Yasa dışı bahis soruşturmasında fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce bahis ve kumar iddialarını yalanladığı video paylaştığı ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

Yılmaz, cep telefonundaki bir videoyu gösterip "Arkadaşlar benim sesimi kumar sayfaları yapay zekayla değiştirerek insanların hayallerini çalıyorlar. Bunların asla ve asla benimle bir ilgisi yoktur. Ben hiçbir zaman böyle şeyleri tasvip etmedim etmem. İnsanları yönlendirmem. Benim adımı kullananlarla birlikte kumar sayfalarına geçmeyin. Ben bunu yapanları kınıyorum. Tüm gençlere böyle şeylerden uzak durun diyorum" ifadelerini kullandı ve masum olduğunu savundu.

Yılmaz, paylaşımında, yasa dışı bahis ve kumar iddialarını yalanlayarak, kumar ve bahsi teşvik ettiği görüntülerdeki kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini savundu.

İBRAHİM YILMAZ'IN İFADESİ

Habertürk Muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, İbrahim Yılmaz ifadesinde, 20 milyon takipçisi olduğunu, reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yıldız, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

"Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada popüler olan İbrahim Yılmaz, kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıktı. YouTube'da 2,67 milyon abonesi olan İbrahim Yılmaz, dün yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.