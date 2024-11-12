Fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ve ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "yasa dışı bahse teşvik" iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı. Yılmaz, paylaştığı videoda, kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini öne sürerek, "Bunları benim adımla yapıyorlar. kumar oynatıp insanların hayallerini çalıyorlar. Bunların asla benimle alakası yok" diyerek masum olduğunu savundu. Habertürk Muhabiri Ceylan Sever, İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaştı. Yılmaz ifadesinde, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.
Yasa dışı bahis soruşturmasında fenomen İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce bahis ve kumar iddialarını yalanladığı video paylaştığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.
Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Tutuklananlar arasında yer alan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video ortaya çıktı.
Yılmaz, paylaşımında, yasa dışı bahis ve kumar iddialarını yalanlayarak, kumar ve bahsi teşvik ettiği görüntülerdeki kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini savundu.
Yılmaz, cep telefonundaki bir videoyu gösterip "Arkadaşlar benim sesimi kumar sayfaları yapay zekayla değiştirerek insanların hayallerini çalıyorlar. Bunların asla ve asla benimle bir ilgisi yoktur. Ben hiçbir zaman böyle şeyleri tasvip etmedim etmem. İnsanları yönlendirmem. Benim adımı kullananlarla birlikte kumar sayfalarına geçmeyin. Ben bunu yapanları kınıyorum. Tüm gençlere böyle şeylerden uzak durun diyorum" ifadelerini kullandı ve masum olduğunu savundu.
İBRAHİM YILMAZ'IN İFADESİ
Habertürk Muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre, İbrahim Yılmaz ifadesinde, 20 milyon takipçisi olduğunu, reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yıldız, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.
NE OLMUŞTU?
"Beni takip ediyor musun?" konseptli videolarıyla sosyal medyada popüler olan İbrahim Yılmaz, kendisini takip edenlere para da dağıttığı paylaşımlarıyla öne çıktı. YouTube'da 2,67 milyon abonesi olan İbrahim Yılmaz, dün yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.