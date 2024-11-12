Kordon nereden nereye! Dolgunun üstüne şimdi de duvar

İzmir Kordon’da deniz taşkınlarına karşı önlem amaçlı kurulan beton bariyer projesinin büyük kısmı sona erdi. Toplam bin 700 metrelik duvardan oluşan proje ise tartışmalara neden oldu.

Kentin kalbi Alsancak Kordon’da, geçtiğimiz yıl sağanak yağmur ve fırtınayla birlikte yaşanan deniz taşkını, onlarca ev ve iş yerini sular altında bırakmıştı. Milyonlarca liralık hasar sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi, taşkınların önüne geçmek için “Kordon Acil Eylem Paketi” hazırladı.

"MUHTEMEL TAŞKINLARDA SU KIYIDA KALACAK"

Gündoğdu Meydanı’na kadar bariyer kurulumu tamamlanırken, bin 700 metrelik projenin büyük kısmı sona erdi. Betonarme imalatların büyük bölümünün tamamlanmasıyla alanda peyzaj düzenlemelerine geçildi. Kurulan bariyerlerle deniz suyunun, muhtemel taşkınlarda mümkün olduğunca kıyı hattında kalacağı kaydedildi.

Proje kapsamında alanda bulunan asfalt yüzeyler geçirgen yüzey haline dönüştürüldü. Böylece suyun drenajının sağlanmış olacağı açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kordon Acil Eylem Paketi çalışmaları, 3 ana düzenlemeyle hayata geçecek. Yapılan açıklamaya göre güzergâh boyunca oluşturulacak 22 adet sel kapısı, acil durum uyarılarında kapatılarak denizden gelen suyun kara tarafına geçişi engellenecek. REKLAM DALGALARA KARŞI İNŞA EDİLDİ Dalganın en çok etki gösterdiği ve can güvenliğini tehdit eden Cumhuriyet Meydanı kıyısında da önlem alınacak. Bu noktada denizden gelen dalganın aşma etkisini azaltmak amacıyla kıyı hattına kronman duvarı monte edilecek. Böylelikle hava şartlarının olumsuzlaştığı dönemlerde dalganın tehdit oluşturması engellenecek.

DUVAR ÖRÜLEN ALAN DOLGU ALANI Ancak yapımını büyük ölçüde biten proje tartışmalara da neden oldu. İlk olarak duvar ile deniz arasında kalan bölümlerin dolgu alanı olduğuna dikkat çekildi. Geçmişi 1850'li yıllara uzanan Kordon, Cumhuriyet Meydanı ile İzmir Limanı arasındaki kıyı şeridini kapsıyor. 1997'de Burhan Özfatura'nın belediye başkanlığı sırasında altı şeritli kara yolu yapılması amacıyla deniz 150 metre dolduruldu. 1999'da sit alanı ilan edilen Kordon'daki dolgu çalışmaları mahkeme kararıyla durduruldu. Aynı yıl belediye başkanı seçilen Ahmet Piriştina döneminde kıyı dolgusu yeşil alan olarak düzenlendi ve 15 Haziran 2000'de halka açıldı. Doldurulan alana ayrıca Gündoğdu Meydanı ve Alsancak Vapur İskelesi inşa edildi. Eylül 2020'de Kordon'da nostaljik tramvay hizmete girdi.