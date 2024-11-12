Cezaevi hisselerinde Trump bayramı

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın, Thomas Homan'ın sınırların güvenliğinden sorumlu olacağını açıklaması özel cezaevi firmalarının hisselerinde yükselişe yol açtı.

2016-2020 döneminde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza eski müdür yardımcısı olarak görev yapan Homan kaçak göçmenlere karşı sert tutumuyla tanınıyor.

ABD'de özel hapishaneler ya tutuklu başına ya da kullanılan oda başına devletten ödeme alıyor. Dolayısıyla tutuklamalar ne kadar artarsa gelirleri de o kadar yükseliyor. Halihazırda Trump seçim döneminde suç ve suçlulara karşı daha sert olacağının vaadini vermişti. Homan isminin açıklanması da cezaevlerine yeni dönemde daha fazla iş düşeceği beklentisini artırdı.

MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Bunun etkisiyle hisseleri borsada işlem gören cezaevi işletmecilerinden Geo Group dün yüzde 4.4 değer kazanırken, CoreCivic hisseleri ise yüzde 6.3 yükseldi. Son 1 haftada Geo Group yatırımcılarına yüzde 82, CoreCivic ise yüzde 79 kazandırdı. Bu süreçte Geo Group'un piyasa değeri 2.02 milyar dolardan 3.70 milyar dolara, CoreCivic'in piyasa değeri ise 1.50 milyar dolardan 2.64 milyar dolara çıktı.

KONTRATI 2025'TE SONA ERECEKTİ

ABD, Avustralya, Güney Afrika ve İngiltere'de toplam 102 tesis işleten Geo Group'un toplamda 75 bin mahkum ağırlama kapasitesi bulunuyor. Gelirlerinin yüzde 55'i ABD'den geliyor. Firma normal cezaevlerinin yanında göçmen alıkoyma ve sınır dışı etme merkezleri de işletiyor. Göçmen merkezlerinin 2025'e kadar ABD devletiyle anlaşması bulunuyor. Trump'ın göreve gelmesiyle bu anlaşmanın yenilenmesine kesin gözüyle bakılıyor.