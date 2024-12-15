Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mustafa Denizli: En-Nesyri, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu! - Fenerbahçe Haberleri

        Mustafa Denizli: En-Nesyri, Fenerbahçe'yi yarışta tuttu!

        Türk futbolunun efsane isimlerinde Mustafa Denizli, Fenerbahçe'nin evinde Başakşehir'i mağlup ettiği mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 21:37 Güncelleme: 15.12.2024 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

        Türk futbol dünyasının duayen isimlerinde Mustafa Denizli, HT Spor'un Köşe Vuruşu programında Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini değerlendirdi.

        İşte Mustafa Denizli'nin yorumları:

        Youssef En-Nesyri oyuna girinceye kadar, maçın kahramanı bana göre Kostic'ti. En-Nesyri girince oyunun sonucu değişti. O yüzden ikisi arasında bir seçim yapılabilir. Fakat En-Nesyri, Fenerbahçe'yi yarıştı tuttu.

        Başakşehir'in son haftalarda grafiksel olarak çıkışa geçmiş olması, Fenerbahçe'nin ise sorunlu bir dönem yaşaması dikkat çekici. Bu, futbolcular açısından kolay bir durum değil. Başakşehir için şartlar her bakımdan daha elverişliydi. Fenerbahçeli futbolcuların, son maçı kaybettikleri ve zaman zaman protestolarla karşılaştıkları sahada çıkıp top oynamaları hiç de kolay bir durum değil. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin çok tecrübeli bir kadrosu var.

        Futbol izleyen herkesin hem futbolcularla hem de futbolla ilgili bir görüşü vardır. İnsanlar, bu görüşlere sahip oldukları ve bu sayede konuşabildikleri için futbolu seviyor. Herkesin bir fikri var; önemli olan fikirlerin aynı olması değil.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        En-Nesyri'den hayat öpücüğü!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        Harçlığını çıkarmak için taksicilik yapan üniversiteliyi öldürdüler!
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İsrail'den Golan Tepeleri planı
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        İstanbul'da iki ayrı otobüs kazasında 2 can kaybı!
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Esad ve ailesi neden Rusya'ya kaçtı, yargılama yolu açık mı?
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Maliye'den kartelleşme eğiliminin yüksek olduğu firmalara inceleme
        Kendi sonlarını hazırladılar
        Kendi sonlarını hazırladılar
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        “Suriye’deki yeni yönetime şans verilmeli"
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Karbonat gerçekten zayıflatıyor mu?
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler