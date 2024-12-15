Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı

Uzun bir süredir Muğla'nın Marmaris ilçesinde gözden uzakta bir yaşam süren Ferdi Tayfur, evinde rahatsızlandı. Tayfur için evinde çalışanlar, acil sağlık ekibi talep etti.

Ferdi Tayfur, ambulansla Muğla'daki bir özel hastaneye kaldırıldı.

İlk etapta akciğer ödemi ve çoklu organ yetmezliği başlangıcı teşhisi konulan sanatçının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ve Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, hastaneye giderek sanatçının sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Ferdi Tayfur'un 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve 4 gün önce taburcu edildiği belirtildi.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.