Yeni yılı farklı bir ülkede geçirmeniz için vizesiz ülkeler
Tüm yılın stresini ve yorgunluğunu atmak, farklı bir ülkede yeni yıla merhaba demek hem sizin hem de sevdikleriniz için unutamayacağınız bir anı olacaktır. Yeni yıla rahat bir şekilde gidebileceğiniz vizesiz ülkeleri sizler için sıraladık.
Yeni yıla geri sayım başladı. Çoğu kişinin aklında yurt dışına gitme planı var. Yurt dışı planı yapmadan önce, sizler için hazırladığımız rahatlıkla gidebileceğiniz vizesiz ülkeler listesine bir göz atın.
YILBAŞINDA GİDEBİLECEĞİNİZ VİZESİZ ÜLKELER
SIRBİSTAN
Gece hayatı ve Avrupa şehirlerini aratmayan mimari yapısıyla, sadece yılbaşı değil her mevsim turist çeken Belgrad, yılbaşı döneminin de en popüler rotası. Bildiğiniz gibi vatandaşlarımızın da sıklıkla tercih ettiği bir şehir.
GÜRCİSTAN
Gürcistan hem vizesiz hem de pasaportsuz gidilebilen bir ülke. Metekhki köprüsünde Tiflis belediyesinin organize ettiği havai fişekler altında canlı konserler, halk dansları ve diğer eğlencelerle yeni yıla keyifli bir giriş yapabilirsiniz.
KARADAĞ
Budva, Kotor, Dobrota, Tivat ve daha nicesi ile Karadağ, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla size yılbaşında hem Balkan rüzgarlarını hissettirecek hem de vizesiz seyahat etme fırsatı verecek bir seçenek! Yazın ormanlık alanları, plajları ve gölleriyle heyecan veren Karadağ, kış aylarında bu güzelliklerinin yerini şehri sarıp sarmalayan bembeyaz örtüye bırakıyor.
KOSOVA
Kosova hem yakın rota hem vizesiz oluşu ile seyahat severlerin yüzünü güldüren bir ülke. Yeni yıla Kosova’da girmek isterseniz Priştine’nin rengarenk ışıl ışıl sokakları sizi bekliyor.
MAKEDONYA
Yılbaşında hayatınızdaki özel insanla gitmek istediğiniz yer hem ekonomik olsun hem de unutulmaz olsun istiyorsanız Makedonya tam da size göre. Sadece pasaportla gidebileceğiniz Makedonya’da; Vardar Nehri’nin üzerindeki tarihi Taş Köprü’nün büyüsüne kapılabilir, Kuzey Makedonya Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret edebilirsiniz. Ancak hava karardığında ve özellikle yılbaşına girerken şehrin dar sokaklarında romantik yürüyüşler yaparak ışıklı şehrin tadını çıkarmayı unutmayın!
AZERBAYCAN
Pasaport veya kimliğiniz ile kolayca giriş yapabildiğiniz Azerbaycan’da yılbaşı yaklaştıkça cadde ve sokaklar ışıklandırılıyor. Bakü yeni yılı karşılarken sokaklarında sabahlara kadar eğlenceli aktiviteler yer alıyor. Kardeş ülke olması nedeniyle yabancılık çekmezken ayrıca farklı bir mimari yapı ve kutlama içerisinde yer almak istiyorsanız Bakü sizin çin doğru adres olabilir.
BOSNA-HERSEK
Balkan ülkeleri arasında eşsiz tarihi ve doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan bir ülke olan Bosna-Hersek, vizesiz giriş yapabilme imkanı ile de yeni yıla girmek için çok iyi bir seçim olabilir.
SİNGAPUR
Yeni yılı çok daha farklı, biraz da uzak bir ülkede kutlamak isteyenler için Singapur iyi bir seçenek olabilir. 30 güne kadar vizesiz seyahat edebileceğiniz yarımada ülkesi Singapur'da unutulmaz bir yılbaşı için hazır olun.