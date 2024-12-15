Fenerbahçe-Başakşehir maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe-Başakşehir maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rams Başakşehir'i ağırlıyor. Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan sarı-lacivertliler, bu maçta hata yapmak istemiyor. Konuk takım ise 2 maçlık galibiyet serisini sürdürme peşinde...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir'le kozlarını paylaşıyor.
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Ozan Ergün
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Dzeko
Başakşehir: Deniz Dilmen, Duarte, Ba, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Kemen, Crespo, Davidson, PiatekMAÇIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanan müsabakayı Ozan Ergün yönetiyor. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapıyor.
Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.
Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.
F.BAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak. Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakıyor.
LİGDE 33. RANDEVU
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 33. kez kozlarını paylaşıyor. İki takım arasında daha önce ligde oynanan 32 müsabakada Fenerbahçe 18 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. F.Bahçe'nin 47 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.
GOLCÜLER ÖN PLANDA
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Dzeko, Süper Lig'de 8 gole imza atarken, tüm kulvarlarda ise 13 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, ligde 9'u 11 olmak üzere 14 maçta da forma giydi.
Başakşehir'de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, 17 golle takımın sırtlıyor. Polonyalı golcü bu gollerin 9'unu Süper Lig'de kaydetti ve krallık yarışında Ciro Immobile ve Simon Banza ile birlikte zirvede yer alıyor.
F.BAHÇE EVİNDE ÜSTÜN
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 16 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçlarda 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı. F.Bahçe'nin 30 golüne Başakşehir 10 golle karşılık verdi.
SON 5 MAÇTA 5 GALİBİYET
Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 4'ü lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Kupada da rakibini 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, bu maçlarda Başakşehir ağlarına 10 gol gönderirken kalesinde ise 1 gol gördü.
SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK
İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar en son 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken, bu müsabakanın ardından ligde oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı.