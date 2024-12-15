Rusya’ya ait 2 tankerden biri battı: 1 ölü

Rusya'nın güneyinde, Karadeniz ile Azak denizini bağlayan Kerç Boğazı’nda dehşet anları yaşandı. Şiddetli fırtınaya kapılan 2 petrol tankerinden biri ikiye ayrılarak batarken, diğeri ise sürüklendi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kerç Boğazı yakınlarında ikiye ayrılan Volgoneft 212 isimli petrol tankerindeki 13 denizci sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Sürüklenen Volgoneft-239 petrol tankerindeki 15 denizci ise kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

TANKLER, KIRIM'A 4 BİN TONUN ÜZERİNDE PETROL TAŞIYORDU Bakanlık, kaza bölgesine 2 adet Mİ-8 helikopterin yanı sıra kurtarma römorkörlerinin gönderildiğini bildirdi. St. Petersburg limanına kayıtlı Volgoneft 212 ve Volgoneft-239 petrol tankerlerinin Kırım’a 4 bin tonun üzerinde petrol taşıdığı ve fırtına nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle tamamlandığı aktarıldı. Bölgeye Kerç Boğazı’nın Rostov tarafından da ek kurtarma ekipleri gönderildi.