Fenerbahçe: 3 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Rams Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Sarı-Lacivertlilerde goller 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ile 90. dakikalarda ise En-Nesyri'den gelirken Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Piatek kaydetti. Ayrıca Başakşehir forması giyen O. Ba 45+1. dakikada VAR kontrolü sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele'yi Fenerbahçe 3-1 kazandı.
Sarı-Lacivertlilerde goller 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ile 90. dakikalarda ise En-Nesyri'den gelirken Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Piatek kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti Başakşehir ise 22 puanda kaldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
GOLLER NASIL GELDİ?
41. DAKİKA | Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golü ile maçta öne geçti. Sebastian Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Edin Dzeko, ceza alanının hemen içerisinde sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu Deniz Dilmen'in solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
59. DAKİKA | Rams Başakşehir, Krzysztof Piatek'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Olivier Kemen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Krzysztof Piatek, sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Osman Ertuğrul Çetin'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.
74. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Dusan Tadic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Deniz Dilmen'in sağından köşede ağlarla buluşturdu.
90. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri'nin, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak Deniz Dilmen'in solundan ağlarla buluştu.
BAŞAKŞEHİR'DE BA, DZEKO'YA KAFA ATTI: TAKIM 10 KİŞİ KALDI!
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşılaştığı maçta konuk ekip 10 kişi kaldı.
Edin Dzeko ile Ba arasında 45. dakikada gerginlik yaşandı.
Hakem Ozan Ergün önce iki oyuncuya sarı kart gösterdi. VAR'ın uyarısıyla monitöre giden Ergün, Ba'nın Dzeko'ya kafa attığı gerekçesiyle kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE'DE ÜÇ SAKATLIK
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile karşı karşıya geldiği maçta sarı lacivertli takımda sakatlık şoku yaşandı.
Sarı lacivertli takımda Dominik Livakovic, karşılaşmanın 30. dakikasında sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen Livakovic'in yerine kalan dakikalarda Ertuğrul Çetin kaleye geçti.
Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi.
Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.
Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.
Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI
Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, maç kadrosuna alınmadı.
Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da takımını yalnız bırakan bir diğer isim oldu.
Ayrıca, Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin ile Levent Mercan, RAMS Başakşehir maçında teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.
Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samet'i korumak için maç kadrosuna almayacağını açıklamıştı.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ 5 MAÇ ARADAN SONRA 11'DE
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, 5 maç sonra ilk 11'de sahaya çıktı.
Ligde oynanan Net Global Sivasspor karşılaşmasının 12. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü, sakatlığı süresince ligde Bellona Kayserispor, Gaziantep FK ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slavia Prag müsabakalarında takımını yalnız bırakmıştı.
Son oynanan Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olurken, RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 5 maç sonra 11'e döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada Deniz Dilmen'in hatalı pasında rakip yarı sahanın ortalarından Amrabat'ın boş kaleye gelişine göndermek istediği vuruşta, top yandan dışarı çıktı.
22. dakikada Kostic'in soldan ortasına Dzeko'nun altıpas önünde dokunuşunda, savunmanın müdahale ettiği top direk dibinden auta gitti.
26. dakikada topla ceza sahası içinde sırtı kaleye dönük buluşan Osayi-Samuel, yay üzerinde Dzeko'yu gördü. Dzeko'nun gelişine vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.
27. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğuz Aydın'ın içeri çekerek uzak direğe plasesinde, meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.
35. dakikada Oğuz Aydın, ceza sahası içi sol çaprazda geriden bindiren İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan Can'ın penaltı noktasının solundan sert şutunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.
38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasına altıpasın solunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü'nün kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ani gelişen atakta Szymanski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazdan Dzeko'nun uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
İlk yarı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada RAMS Başakşehir beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla buluşan Kemen, kale sahasına hareketlenen Piatek'i topla buluşturdu. Bu futbolcunun sağ çaprazdan bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'un yanından filelere gitti: 1-1
63. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mert Müldür'ün ceza sahasına gönderdiği ortada savunmadan seken top Maximin'in önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
74. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Tadic, penaltı noktasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uzak direğe gönderdiği kafa vuruşu, kalecinin sağından filelerle buluştu: 2-1
76. dakikada Başakşehir savunmasının uzun topunda Becao meşin yuvarlağı uzaklaştırmak isterken ıska geçip topu Piatek'e kaptırdı. Bu futbolcunun ceza yayı üzerinden şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
90. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Soldan kazanılan kornerde Kostic kale sahası önüne ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, yan direğe de çarpan top filelerle buluştu: 3-1
Müsabaka Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.