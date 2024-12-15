Fenerbahçe: 3 - Başakşehir: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Başakşehir'i ağırladı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele'yi Fenerbahçe 3-1 kazandı.

Sarı-Lacivertlilerde goller 41. dakikada Edin Dzeko ve 74 ile 90. dakikalarda ise En-Nesyri'den gelirken Başakşehir'in tek golünü 59. dakikada Piatek kaydetti.

59. DAKİKA | Rams Başakşehir, Krzysztof Piatek'in golü ile maçta eşitliği yakaladı. Olivier Kemen'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Krzysztof Piatek, sağ çaprazda dar açıdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Osman Ertuğrul Çetin'in yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

41. DAKİKA | Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun golü ile maçta öne geçti. Sebastian Szymanski'nin pasıyla topla buluşan Edin Dzeko, ceza alanının hemen içerisinde sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu Deniz Dilmen'in solundan uzak köşede ağlarla buluşturmayı başardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'de bir sonraki hafta Eyüpspor'a konuk olacak. Başakşehir ise evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 35'e yükseltti Başakşehir ise 22 puanda kaldı.

90. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Filip Kostic'in ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri'nin, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak Deniz Dilmen'in solundan ağlarla buluştu.

74. DAKİKA | Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin golü ile maçta tekrar öne geçti. Dusan Tadic'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Youssef En-Nesyri, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu Deniz Dilmen'in sağından köşede ağlarla buluşturdu.

Sarı lacivertli takımda Oğuz Aydın, 53. dakikada kendini yere bıraktı ve değişiklik istedi. Karşılaşmaya devam edemeyen Oğuz Aydın, sağlık ekiplerinin desteğiyle kenara geldi.

Oğuz'un yerine Allan Saint Maximin oyuna dahil oldu.

Maç sırasında Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın'ı sakatlık nedeniyle kaybeden Fenerbahçe'ye bir kötü haber de Becao'dan geldi.

Brezilyalı oyuncu 78. dakikada sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı. Fenerbahçe, 3 değişiklik hakkını da kullandığı için oyunun kalan bölümünde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK VARDI

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş, maç kadrosuna alınmadı.

Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da takımını yalnız bırakan bir diğer isim oldu.

REKLAM

Ayrıca, Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin ile Levent Mercan, RAMS Başakşehir maçında teknik ekip kararıyla kadroya dahil edilmedi.

Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samet'i korumak için maç kadrosuna almayacağını açıklamıştı.