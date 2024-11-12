Donald Trump, ABD'nin sınır sorumlusu olarak Thomas "Sınır Çarı" Homan'ı atadı

ABD Başkanlık Seçimleri'nin galibi Donald Trump, kampanya dönemindeki en kritik vaatlerinden biri olan, 'tarihin en büyük düzensiz göçmenleri geri gönderme' operasyonu için kritik bir atama yaptığını duyurdu. Trump, "Sınır Çarı" Thomas Homan'ı ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu isim olarak atadı.

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Homan'ın ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere Güney Sınırı, Kuzey Sınırı, tüm Denizcilik ve Havacılık Güvenliği dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere ulusun tüm sınırlarından sorumlu olacağını söyledi.

REKLAM "Gözünüzü dört açın" Homan, ABD'de yasadışı olarak bulunan ve güvenlik tehdidi oluşturan göçmenlerin yanı sıra iş yerlerinde çalışanların sınır dışı edilmesine öncelik vereceğini söyledi: "Eğer burada yasadışı olarak bulunuyorsanız, gözünüzü dört açsanız iyi edersiniz. Söz veriyorum, bu ülkenin gördüğü en büyük sınır dışı operasyonunu yürüteceğim." Deneyimli göçmenlik yetkilisi Thomas Homan, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasının ardından ülke sınırlarından sorumlu olacak. Trump, ülkede yasadışı olarak bulunan kişilere yönelik politikalarını kampanyasının ana unsurlarından biri haline getirmiş ve toplu sınır dışı etme vaadinde bulunmuştu.