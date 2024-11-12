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        Haberler Dünya Donald Trump, ABD'nin sınır sorumlusu olarak Thomas "Sınır Çarı" Homan'ı atadı | Dış Haberler

        Donald Trump, ABD'nin sınır sorumlusu olarak Thomas "Sınır Çarı" Homan'ı atadı

        ABD'nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD'nin tüm sınırlarının korunmasından sorumlu olacak ismi belirledi. Yeni Başkan, 2016-2020 döneminde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza eski müdür vekili olan "Sınır Çarı" Thomas Homan'ın ülke sınırlarından sorumlu olacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 10:24 Güncelleme: 12.11.2024 - 10:24
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        Trump'ın şahin ataması: Thomas "Sınır Çarı" Homan
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        ABD Başkanlık Seçimleri'nin galibi Donald Trump, kampanya dönemindeki en kritik vaatlerinden biri olan, 'tarihin en büyük düzensiz göçmenleri geri gönderme' operasyonu için kritik bir atama yaptığını duyurdu. Trump, "Sınır Çarı" Thomas Homan'ı ülkenin sınır güvenliğinden sorumlu isim olarak atadı.

        Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Homan'ın ABD'de yasadışı olarak bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesi de dahil olmak üzere Güney Sınırı, Kuzey Sınırı, tüm Denizcilik ve Havacılık Güvenliği dahil ancak bunlarla da sınırlı olmamak üzere ulusun tüm sınırlarından sorumlu olacağını söyledi.

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        "Gözünüzü dört açın"

        Homan, ABD'de yasadışı olarak bulunan ve güvenlik tehdidi oluşturan göçmenlerin yanı sıra iş yerlerinde çalışanların sınır dışı edilmesine öncelik vereceğini söyledi:

        "Eğer burada yasadışı olarak bulunuyorsanız, gözünüzü dört açsanız iyi edersiniz. Söz veriyorum, bu ülkenin gördüğü en büyük sınır dışı operasyonunu yürüteceğim."

        Deneyimli göçmenlik yetkilisi Thomas Homan, Trump'ın Ocak ayında göreve başlamasının ardından ülke sınırlarından sorumlu olacak.

        Trump, ülkede yasadışı olarak bulunan kişilere yönelik politikalarını kampanyasının ana unsurlarından biri haline getirmiş ve toplu sınır dışı etme vaadinde bulunmuştu.

        Kolluk kuvvetlerinde ve sınırda onlarca yıllık bir kariyere sahip olan Homan, Trump'ın seçim kampanyasının en önemli politikalarından biri olan ABD'ye yasadışı göç konusundaki en önemli isim ve göreve başlaması için Senato onayı gerekmiyor.

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