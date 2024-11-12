Bitcoin'de tarihi yükseliş

Geçen hafta 'kripto para dostu' olarak kabul edilen Donald Trump'ın ABD Başkanlık seçimlerinden zaferle çıkması ve Fed'işn faiz indirimiyle Bitcoin'de başlayan sert yükseliş yeni haftaya da taşındı.

Bitcoin gece saatlerinde 88 bin doların üzerini görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı. TSİ 00.35 itibarıyla ise 88 bin 82 dolar civarında işlem gördü.

Bitcoin'de günlük yükseliş yüzde 11'e ulaşırken son 1 haftada yatırımcısına dolar bazında yüzde 31 kazandırdı. Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi son 1 ayda yüzde 38, 2024 genelinde yüzde 108 yükseldi.

Bitcoin'deki bu yükseliş altcoinlerin de çoğuna yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci en büyük kripto para olan Ethereum günlük olarak yüzde 6.4 yükselerek 3 bin 360 doların üzerine tırmandı. Ethereum son 1 haftada yüzde 39 değer kazandı. 2024 genelinde yüzde 47 yükselen Ethereum, Bitcoin'in aksine henüz tarihi zirvesine yaklaşamadı. Ethereum Kasım 2021'de 4 bin 891 dolar ile en yüksek seviyesini görmüştü. REKLAM Piyasa değeri bakımından ilk 10 sırada yer alan kripto paralardan Solana günlük yüzde 8.3, Binance Coin yüzde 2.7, Dogecoin yüzde 23, Ripple yüzde 7, Cardano (ADA) yüzde 4.1, Shiba Inu ise yüzde 9.5 değer kazandı.

3 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR Bu yükselişlerle beraber kripto paraların toplam piyasa değeri 2.94 trilyon doların üzerine çıkarak ayrı bir rekor kırdı. Bunun 1.72 trilyon dolarını Bitcoin oluşturdu. Daha önce piyasa toplamı Kasım 2021'de 2.86 trilyon doları görmüştü. 5 Kasım'daki ABD seçimleri öncesi toplam piyasa değeri 2.19 trilyon dolar civarındaydı. Yani seçimlerin ardından artış 750 milyar doları buldu. Sene genelindeki artışta başta Fed olmak üzere dünya genelinde merkez bankalarının sıkılaşma döngüsünü sona erdirmesi etkili olmuştu. Ancak analistler geçen haftaki Fed'in 25 baz puanlık faiz indiriminin halihazırda büyük oranda fiyatlandığını ve son 1 haftadaki sert yükselişte en önemli etkenin 'Trump' olduğunu ifade etti.

TRUMP: GELECEĞE DAMGA VURABİLİR Trump seçim kampanyası esnasında eylül ayında kripto paralara ilişkin yaptığı açıklamada "Kripto para sektörü çok genç ve büyüyen bir alan. Geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Ocak ayında göreve başlayacak Trump konuyla ilgili olarak ağustos ayında yaptığı açıklamada ise "Kripto paralar geleceğe damga vurabilir. Kripto paraların madenciliğinin ABD'de yapılmasını istiyorum" diye konuştu. REKLAM Bunun yanında Trump'a seçim döneminde en büyük desteklerden birisini veren SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk kripto paralara sıcak bir isim olarak tanınıyor. Musk Twitter (X) hesabından daha önce defalarca kez kripto paralara yönelik paylaşımlar yapmıştı. Musk'ın Trump yönetiminde nasıl bir rol üstleneceği henüz bilinmese de yeni dönemin etkili isimlerinden birisi olacağına kesin olarak bakılıyor.