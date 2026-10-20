Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar

        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar

        Konya'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin görüntüsü kameraya yansırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

        KAİDEYİ KEPÇEYLE ÇIKARTTILAR

        DHA'daki habere göre bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi.

        3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trabzon açıklarındaki balıkçı teknesinde iş kazası: 1'i ağır 4 yaralı

        Trabzon'un 30 mil açığında bir balıkçı teknesinde denizdeki ağı çekmede kullanılan makara sisteminin kopması sonucu yaşanan iş kazasında 1'i ağır 4 işçi yaralandı.(İHA)

        #Konya
        #konya haberleri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yaptırımları artıracağız
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        İstanbul'da sel faciasında can kaybı 7'ye yükseldi
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan milli takım açıklaması!
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        Mekke Anlaşması Meclis'e ulaştı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Belçika'da kritik zirve!
        Belçika'da kritik zirve!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Süper Lig'de Salah fırtınası!
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        "Breaking Bad"in 'Hank'i iflas etti
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim
        İsrail sandık başına gidecek: Netanyahu için kritik seçim
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        MEB'den, ortak yazılı sınav sistemi kılavuzu
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Dünyanın en pahalı 20 düğünü
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        Fransa, İspanya, Arnavutluk... Avrupa'yı saran protesto hareketi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        İş yeri sahibi sıkışarak can verdi
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        Vize şirketlerine 'bot' operasyonu
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        "Yumurta" çetesini yasak aşk ihbarı yaktı!
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Terk eden kadının evine girip onu ve annesini bıçakladı
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Eski şoföründen çarpıcı iddialar
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Fenerbahçe için zafer zamanı!
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi