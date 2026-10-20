Kepçeyle gelip Roma tarihini çaldılar
Konya'da, bir caminin önündeki Roma dönemine ait olduğu belirlenen heykel kaidesini kepçeyle çalıp götüren 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin görüntüsü kameraya yansırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
Giriş: 20 Ekim 2026 - 13:38 Güncelleme:
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesinde bir caminin önünde bir kısmı toprağa gömülü olan Roma dönemine ait heykel kaidesinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
KAİDEYİ KEPÇEYLE ÇIKARTTILAR
DHA'daki habere göre bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kaidenin kepçeyle, gömülü olduğu yerden çıkarılıp taşındığını belirledi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüphelilerin kimliklerini belirleyen polis, operasyonla 3 kişiyi yakaladı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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