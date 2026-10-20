Dünyanın en yaşlı ağacı! 4858 yaşında

Dünyanın bilinen en yaşlı ağacı Methuselah görüntülendi
ABD'nin California eyaletinde White Dağları'nda bulunan 4 bin 858 yaşındaki Methuselah adlı ağaç, dünyanın en yaşlı ağacı kabul ediliyor
Giriş: 20 Ekim 2026 - 14:03 Güncelleme:
ABD'nin California eyaletine bağlı Inyo County'deki White Dağları'nda bulunan 4 bin 858 yaşındaki Methuselah adlı ağaç görüntülendi.
Kılçıklı çam türlerinden olan ağacın milattan önce 2832 civarında filizlendiği tahmin ediliyor.
Methuselah, dünyada bilinen en yaşlı klonal olmayan (başka ağaçlarla ortak kök sistemi paylaşmayan) canlı ağaç olarak kabul ediliyor.
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