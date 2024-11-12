Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Yurdumuzun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 17° Ankara Güneşli 17° İzmir Kısmen Güneşli 19° Antalya Güneşli 23° Trabzon Parçalı bulutlu 17° Bursa Parçalı bulutlu 17° Adana Parçalı bulutlu 25° Diyarbakır Kısmen Güneşli 19° Gaziantep Kısmen Güneşli 20° Ağrı Güneşli 11°

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

REKLAM İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. EDİRNE °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu EGE Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı MANİSA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. REKLAM ADANA °C, 25°C Parçalı bulutlu ANTALYA °C, 24°C Parçalı bulutlu HATAY °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. ANKARA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI °C, 19°C Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu REKLAM ZONGULDAK °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. AMASYA °C, 16°C Parçalı bulutlu SAMSUN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 17°C Parçalı bulutlu TRABZON °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor Bölge genelinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 16°C Parçalı bulutlu VAN °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 20°C Parçalı bulutlu SİİRT °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu ŞANLIURFA °C, 21°C