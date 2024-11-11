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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! - Futbol Haberleri

        Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 20:02 Güncelleme: 11.11.2024 - 20:21
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        12. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
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        TFF, Süper Lig’in 12. haftasında oynanan karşılaşmaların Video Yardımcı Hakem (VAR) kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı.

        Videoda yer alan maçlar ve alınan kararlar şöyle:

        Kasımpaşa- Kaysersispor

        VAR: Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

        VAR: Sen benim verdiğim açıyı ver buradan.

        Hakem: Topla oynamıyor mu ya Ali dur bir bakayım.

        AVAR: Yazayım mı potansiyel penaltı diye?

        VAR: Bak burada temas noktasını gösteriyorum sana. Şimdi normal oynatacağım. Top sahanın içinde

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        Hakem: Topla kimin oynadığını gösterir misin bana hocam

        VAR: Başka bir açıdan onu da göstereyim.

        VAR: Yaklaştırayım mı.

        Hakem: Topla sarı hücum oyuncusu oynuyor. Savunma oyuncusu late tackle yapıyor. Penaltı vereceğim. Kart vermiyorum.

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        VAR: Umut hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

        Halil Umut Meler: Tamam. Göster, oynat abicim. İki elle görüyorum itmeyi, 25 numara. Başka açın var mı? En son 6 numara oyuncunun üzerine gidiyor. İki elle itme var, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

        VAR: Doğrudur.

        Halil Umut Meler: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

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        VAR: "Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için seni incelemeye davet ediyorum."

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        Kadir Sağlam: "Gol öncesi mi?

        VAR: "Evet. Kornerden gelen top oyuncunun eline düşüyor. Bu oyuncunun eliyle oynadığı an."

        Kadir Sağlam: "Normal gösterir misin bir? Normal göster. Abi oyuncu yere düşerken... Başka açı var mı?"

        VAR: "Diğer açıların tamamı kapalı. Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?"

        Kadir Sağlam: "Bir saniye inceliyorum hala. Sarper ben kararımda kalacağım, bana göre bu el değil. Golü veriyorum."

        VAR: "Golü veriyorsun, el değil. Tamam."

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        VAR: "Kadir hocam, potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya müdahalesini göstereceğim."

        Kadir Sağlam: "Evet izliyorum. Elleriyle rakibinin kaval kemiğine..."

        VAR: "Bir de pilottan gösteriyorum."

        Kadir Sağlam: "Penaltı, bariz gol şansı ama top için mücadele olduğu için sarı kart gösteriyorum kaleciye."

        VAR: "Doğrudur."

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