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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Mansur Yavaş'tan konser açıklaması | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş'tan konser açıklaması

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları hakkında açıklamada bulundu. Yavaş, "10 gündür tüm dosyalara bakıyoruz. Hata yapan hatasının sonuçlarına katlanacaktır. Ama hiç kimseye suç işlemiş diyemem kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Ama onların da savunmasını alıp bu konular kamuoyuna aktarılacaktır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.11.2024 - 15:15
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        "Hata yapan sonucuna katlanır"
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        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konser tartışmaları hakkında konuştu. Yavaş, "10 gündür tüm dosyalara bakıyoruz. Hata yapan hatasının sonuçlarına katlanacaktır. Ama hiç kimseye suç işlemiş diyemem kendi personelime asla yargısız infaz yapamam. Ama onların da savunmasını alıp bu konular kamuoyuna aktarılacaktır" dedi.

        Yavaş şunları söyledi: "Biz yaptığımız hizmetlerle neredeyse 3 Ankaralıdan 2'sinin oyunu aldık. Reklam alacak hiçbir şeyin içine girmedik bir kuruş harcırah almadık. Uçak biletlerimi tamamını kendim karşılarım. Zaman zaman niye açılışlarda konserler yapmıyorsunuz diye eleştiri aldık. Ancak biz şu kadara mal oldu diye köprülere astık. Başka belediyeler de rol model olarak alsın dedik. 5 bine yakın ihaleyi canlı yayınladık. Bu iş artık tüm Türkiye'de herkese emsal olsun dedik. Ekonomik sıkıntıların israftan şatafattan olduğunu biliyoruz. 210 bin aileye düzenli olarak protein desteği veriyoruz. 48 bin emekliye destek verdik. Ortalama 180 bin aileye düzenli olarak doğalgaz desteği veriyoruz."

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