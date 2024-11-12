Fatih'te sapağı kaçıran sürücü geri manevra yaparken kazaya neden oldu

Kaza saat 22.00 sıralarında, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışında meydana geldi.

İddiaya göre sapağı kaçıran otomobilin sürücüsü Yusuf Vardar, geri manevra yaptığı sırada Mücahit Baka (25)'nın kullandığı motosiklet, otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Baka yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Baka, ambulansla Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Vardar ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.