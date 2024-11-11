Galatasaray en skorer 2. sezonunu yaşıyor
Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, gol yollarındaki performansıyla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı ekip 11 lig maçında 32 kez fileleri havalandırırken, en skorer ikinci sezonunu geçiriyor.
Galatasaray, bu sezon hücum performansıyla ön plana çıkıyor.
Sarı kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'de namağlup liderliğini sürdürüyor.
Tüm kulvarlarda 18 resmi maça çıkan Galatasaray, bu süreçte 46 kez fileleri havalandırdı.
Sarı kırmızılılar, ligde 32 golle en çok gol takım konumunda bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 12 kez fileleri sarsan Okan Buruk'un ekibi, 13 gollü Ajax'ın arkasında yer alıyor.
Galatasaray, bu sezon en iyi lig başlangıçlarından birine imza attı.
11 maçta 32 kez gol sevinci yaşayan sarı kırmızılı ekip, ligde bu alanda en yüksek ikinci sayısına ulaştı.
Galatasaray daha önce 1998 - 1999 sezonunda aynı süreçte 35 gol atmıştı.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de hücumdaki etkili oyunuyla takımını zirveye tutmaya devam ediyor.
Nijeryalı futbolcu, bu sezon ligde ve Avrupa'da çıktığı toplam 9 karşılaşmada 8 gol, 3 asist üretmeyi başardı.
6 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Osimhen, 2 de asist yaptı.
25 yaşındaki oyuncu, Türkiye Ligi'nde ilk 6 maçında da skor katkısı veren ilk futbolcu oldu.