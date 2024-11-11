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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zirveye Osimhen damgası! Herkesi geride bıraktı - Galatasaray Haberleri

        Zirveye Osimhen damgası! Herkesi geride bıraktı

        Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, Galatasaray'da Victor Osimhen sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Nijeryalı yıldız skor yükünü üstlenirken, yakın dönemde G.Saray'da oynayan santrforların hepsini geride bıraktı.

        Giriş: 11.11.2024 - 11:40 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:40
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

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        Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, bu maçı da boş geçmedi ve takımı adına 2 gol kaydederek galibiyetin baş mimarı oldu.

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        Skor katkısıyla dikkat çeken Nijeryalı golcü adından söz ettirirken, önceki dönemlerde G.Saray'a gelen santrforların durumu da merak konusu oldu.

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        İşte G.Saray'a imza attıktan sonra santrforların ilk 9 maçtaki performansları...

        5

        MILAN BAROS (2008-2009)

        9 maç: 5 gol - 3 asist

        6

        JOHAN ELMANDER (2011-2012)

        9 maç: 4 gol - 2 asist

        7

        BURAK YILMAZ (2012-2013)

        9 maç: 5 gol - 2 asist

        8

        UMUT BULUT (2012-2013)

        9 maç: 4 gol - 4 asist

        9

        DIDIER DROGBA (2012-2013)

        9 maç: 4 gol - 5 asist

        10

        LUKAS PODOLSKI (2015-2016)

        9 maç: 4 gol

        11

        EREN DERDİYOK (2016-2017)

        9 maç: 5 gol

        12

        BAFETIMBI GOMIS (2017-2018)

        9 maç: 9 gol - 2 asist

        13

        MBAYE DIAGNE (2018-2019)

        9 maç: 6 gol - 1 asist

        14

        RADAMEL FALCAO (2019-2020)

        9 maç: 2 gol

        15

        MOSTAFA MOHAMED (2020-2021)

        9 maç: 6 gol

        16

        MAURO ICARDI (2022-2023)

        9 maç: 6 gol - 5 asist

        17

        VICTOR OSIMHEN (2024-2025)

        9 maç: 8 gol - 4 asist

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