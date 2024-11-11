Zirveye Osimhen damgası! Herkesi geride bıraktı
Trendyol Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken, Galatasaray'da Victor Osimhen sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla adından söz ettirdi. Nijeryalı yıldız skor yükünü üstlenirken, yakın dönemde G.Saray'da oynayan santrforların hepsini geride bıraktı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.
Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen, bu maçı da boş geçmedi ve takımı adına 2 gol kaydederek galibiyetin baş mimarı oldu.
Skor katkısıyla dikkat çeken Nijeryalı golcü adından söz ettirirken, önceki dönemlerde G.Saray'a gelen santrforların durumu da merak konusu oldu.
İşte G.Saray'a imza attıktan sonra santrforların ilk 9 maçtaki performansları...
MILAN BAROS (2008-2009)
9 maç: 5 gol - 3 asist
JOHAN ELMANDER (2011-2012)
9 maç: 4 gol - 2 asist
BURAK YILMAZ (2012-2013)
9 maç: 5 gol - 2 asist
UMUT BULUT (2012-2013)
9 maç: 4 gol - 4 asist
DIDIER DROGBA (2012-2013)
9 maç: 4 gol - 5 asist
LUKAS PODOLSKI (2015-2016)
9 maç: 4 gol
EREN DERDİYOK (2016-2017)
9 maç: 5 gol
BAFETIMBI GOMIS (2017-2018)
9 maç: 9 gol - 2 asist
MBAYE DIAGNE (2018-2019)
9 maç: 6 gol - 1 asist
RADAMEL FALCAO (2019-2020)
9 maç: 2 gol
MOSTAFA MOHAMED (2020-2021)
9 maç: 6 gol