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        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme

        Bursa'da, 23 yaşındaki N.K'nin, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri, 2 yaşındaki oğlunun adına açtığı sosyal medya kanalında 5 bin lira abonelik ücreti karşılığı sattığı belirlendi. Boşandığı eşinin de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu anne hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:15
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        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
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        Bursa'nın Nilüfer ilçesinde oturan 27 yaşındaki S.A. ile 23 yaşındaki N.K, 2021'de evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden bir erkek çocuk dünyaya geldi.

        Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, oğulları U.L.A.'nın velayeti annesi N.K'ye verildi. Boşanma davasının ardından S.A. Bursa'da kalırken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğluyla İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K, iddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

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        "SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUM"

        Kanalda eski eşinin, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri paylaştığını belirten S.A, suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Oğlunun velayetini almak istediğini belirten S.A, "Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K'nin, cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum" dedi.

        Oğlunun ileride bu görüntüleri izleyip psikolojisinin bozulabileceğini ifade eden baba S.A, "Çocuğumuz büyüdüğünde bana, 'O görüntülere neden izin verdin?' diye sorarsa ben ona nasıl bir yanıt vereceğim? Buradaki en büyük sorun, oğlumun bu içeriklerde gözükmesidir. Bu görüntüleri ve benim oğlumun isminin hiçbir yerde geçirilip paylaşılmasını istemiyorum" diye konuştu.

        AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İNCİLEME BAŞLATTI

        DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diyerek kendini savundu. N.K. hakkında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, '5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu' kapsamında inceleme başlatıldı.

        DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞ

        DHA'nın haberinin ardından, S.A. ile 9 Kasım'da görüşme yapıldığı ve mayıs ayında babanın şikayeti üzerine, anne ve çocuk İstanbul'da yaşadığı için, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden sosyal inceleme yapılmasının istendiği ve inceleme sonunda Danışmanlık Tedbiri Kararı verildiği kaydedilen açıklamada, bir kez daha inceleme talep edileceği vurgulandı.

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