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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe kazanırken gol yemiyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe kazanırken gol yemiyor!

        Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde kazandığı maçlardaki savunma performansıyla öne çıkıyor. Ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki sarı-lacivertliler, galip geldiği 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

        Giriş: 11.11.2024 - 11:25 Güncelleme: 11.11.2024 - 11:32
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.

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        Görev yaptığı takımların savunma performansını yukarı çekmesiyle ün yapan Jose Mourinho, bu etkisini Fenerbahçe'de de kısa sürede gösterdi.

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        Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, bu sezon kazandığı maçlarda kalesinde adeta duvar ördü.

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        Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 11 maçın 8'ini kazanan Kanarya, bu karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

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        Fenerbahçe’nin kazandığı ama gol yediği tek maç deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu.

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        SAVUNMADA LİGİN ZİRVESİNDE!

        Fenerbahçe, ligde 11 hafta sonunda kalesinde sadece 9 gole izin verdi. Sarı-lacivertliler bu istatistiğiyle ligin şu anda en az gol yiyen takımı konumunda...

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        Mourinho'nun ekibi ayrıca, rakip fileleri 27 kez sarsarak, ligin en çok gol atan 2’nci takımı olmayı başardı. En çok gol atan takım ise 32 golle Galatasaray oldu.

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