Fenerbahçe kazanırken gol yemiyor!
Süper Lig'de son olarak Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde kazandığı maçlardaki savunma performansıyla öne çıkıyor. Ligin en az gol yiyen ekibi konumundaki sarı-lacivertliler, galip geldiği 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek, ligdeki galibiyet serisini sürdürdü.
Görev yaptığı takımların savunma performansını yukarı çekmesiyle ün yapan Jose Mourinho, bu etkisini Fenerbahçe'de de kısa sürede gösterdi.
Ligde üst üste 3. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, bu sezon kazandığı maçlarda kalesinde adeta duvar ördü.
Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 11 maçın 8'ini kazanan Kanarya, bu karşılaşmaların 7'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Fenerbahçe’nin kazandığı ama gol yediği tek maç deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu.
SAVUNMADA LİGİN ZİRVESİNDE!
Fenerbahçe, ligde 11 hafta sonunda kalesinde sadece 9 gole izin verdi. Sarı-lacivertliler bu istatistiğiyle ligin şu anda en az gol yiyen takımı konumunda...