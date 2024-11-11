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        Haberler Gündem Güncel Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        Ünlü isimlere yasa dışı bahis soruşturması: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ve sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. İşte yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan ve gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomenlerinin isimleri....

        Giriş: 11.11.2024 - 10:42 Güncelleme: 11.11.2024 - 12:17
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        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
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        Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

        Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

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        SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda aralarında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu ve şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof, 1,3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen, 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz ve müzisyen Zorbey Erkoçlar'ın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

        GÖZALTINA ALINAN SOSYAL MEDYA FENOMENLERİ KİMLER?

        Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltına alınan isimler şöyle:

        Sosyal medya fenomeni Aleksander Mensikof, 1,3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen, 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz ile müzisyen Zorbey Erkoçlar da gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

        İBRAHİM YILMAZ SOKAKTA PARA DAĞITTIĞI PAYLAŞIMLARI İLE BİLİNİYOR

        İbrahim Yılmaz, sokakta para dağıttığı paylaşımları ile biliniyor. Aynı zamanda iş insanı da olduğunu belirten Yılmaz'ın YouTube'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Yılmaz, spor arabası ile çektiği videolar ve takipçilerine hediye ettiği lüks hediyeler ile tanınıyor.

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        INSTAGRAM'DA 2 MİLYON TAKİPÇİSİ OLAN ZORBEY ERKOÇLAR DA GÖZALTINDA

        Instagram'da 2 milyon takipçisi olan ve Galatasaraylı futbolcularla sık sık fotoğraf çektirip hesabında paylaşan Zorbey Erkoçlar da soruşturma kapsamına gözaltına alınan isimler arasında yer alıyor.

        Zorbay Erkoçlar, Galatasaray'da forma giymiş Gomis ve Zaniolo gibi futbolcularla birlikte birçok karesini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

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        #Mehmet Ali Erbil
        #Serdar Ortaç
        #yasa dışı bahis
        #SORUŞTURMA
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