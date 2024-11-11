Hakeme yumruklu saldırıda karar!
Hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Koca hakkında Hakem Meler'e yönelik eylemleri nedeniyle 'kasten yaralama' suçundan 1 yıl 31 ay 22 gün hapis cezası verildi. Ayrıca Koca'ya diğer suçlardan verilen cezaların hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi
Giriş: 11.11.2024 - 10:31 Güncelleme: 11.11.2024 - 10:47
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