Bütün dünya yeni yaşını böyle karşılıyor... Doğum günlerinde mum üfleme geleneğinin kökeni nereden geliyor?

Dilek dileme anında gözlerinizi kapatıp tüm gücünüzle mumu üflediğiniz o anı düşünün. İşte bu an, geçmişten bugüne taşınan bir sihrin içinde barınır. Dileğinizi tek nefeste dumanla göğe ulaştırmak, mistik bir deneyim olarak kabul edilir. Böylece dileğinizin evrene ulaştığına ve bir şekilde gerçekleşeceğine inanılır. Peki bu inanç tam olarak nereden geliyor?