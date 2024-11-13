Tarkan, Cem Yılmaz ile buluştu
Tarkan, Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Megastar, paylaştığı fotoğraflara; "İyi geldik birbirimize" notunu düştü
Giriş: 13.11.2024 - 17:45 Güncelleme: 13.11.2024 - 18:02
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Tarkan, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile bir araya geldi.
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Megastar, buluşmaya dair fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
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Tarkan; "Dün sevgili Cem ve dostlarla çok hoş sohbetli, tatlı bir akşam geçirdik. E biraz güldük, eğlendik de tabii :) İyi geldik birbirimize. Unutulmaz bir anı oldu" mesajını yazdı.
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